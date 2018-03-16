Набсовет "Алросы" рассмотрит изменения в дивидендной политике в середине года

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Менеджмент "Алросы" не ожидает изменений дивидендной политики в 2018 году и дивиденды, скорее всего, не будут выше 50% от чистой прибыли. Однако наблюдательный совет компании рассмотрит возможность изменения дивидендной политики в середине года. Об этом сообщил на телеконференции председатель правления "Алросы" Сергей Иванов.

"Что касается дивидендной политики, никаких изменений на данном этапе не предвидится в этом году. В середине этого года набсовет рассмотрит ликвидность компании и будет обсуждать возможные изменения в дивидендной политике", - сказал он.

Дивидендная политика "Алросы" предусматривает выплату акционерам вознаграждения в размере не менее 35% чистой прибыли по международным стандартам (МСФО). С 2016 года компания начала платить дивиденды из расчета 50% чистой прибыли в соответствии с директивой правительства.

Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров "Алросы" по МСФО снизилась в 2017 году в 1,7 раза до 77,1 млрд рублей на фоне укрепления рубля и снижения средней цены ювелирных алмазов.

"Алроса" - крупнейший в мире по объемам добычи производитель алмазов. Компания добывает алмазы на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. Акционеры компании - Российская Федерация в лице Росимущества (33,02%), Республика Саха (Якутия) - 25%, улусы (районы) Якутии - 8%. В свободном обращении находится почти 34% акций.