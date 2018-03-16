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"Агроком" сфокусируется на мясопереработке и девелопменте после продажи "Донского табака"

Экономика и бизнес
16 марта, 16:55 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 16, марта. /ТАСС

Ранее стало известно, что Japan Tobacco покупает ростовскую компанию за $1,6 млрд

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 марта. /ТАСС/. Многоотраслевой холдинг "Группа Агроком" (головной офис в Ростове-на-Дону) переориентирует свой бизнес на мясопереработку и девелопмент после продажи компании "Донской табак" одному из мировых лидеров по производству сигарет Japan Tobacco Inc. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании со ссылкой на генерального директора Сергея Сапотницкого.

Japan Tobacco покупает ростовскую компанию за $1,6 млрд.

"С учетом объективных обстоятельств, сложившихся на рынке - отрицательная динамика, ужесточение регулирования и акцизной политики, рост теневой составляющей - стало очевидным, что возможности для развития отдельного табачного предприятия, функционирующего вне крупной международной табачной корпорации, год от года сокращаются, - отметили в пресс-службе. - Советом директоров "Группы Агроком" принято решение о переориентации бизнеса и фокусировке на других масштабных проектах - производстве упаковки, мясопереработке, девелопменте".

Сделка не отразится на работе ростовского предприятия, подчеркнули в компании.

По словам Сапотницкого, переговоры и подготовка сделки велись более года, "это решение взвешенное и продуманное". Ожидается, что сделка будет закрыта к началу третьего квартала 2018 финансового года после ее нормативного оформления.

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