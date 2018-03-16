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Путин: предприятия ОПК могут помочь в обеспечении отечественной медицины оборудованием

Экономика и бизнес
16 марта, 16:57 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 16, марта. /ТАСС

По словам президента России, многие предприятия "в принципе готовы" производить высокотехнологичное медицинское оборудование

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) РФ в рамках диверсификации своего производства готовы создавать, в том числе, медицинское оборудование для нужд отечественного здравоохранения, необходимо лишь обеспечить им соответствующий рынок сбыта. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с работниками сферы здравоохранения.

"Многие наши предприятия в принципе готовы [производить высокотехнологичное медицинское оборудование], у них даже есть такие задачи [по диверсификации производства], особенно предприятия оборонного комплекса, в которых и соответствующее оборудование есть, и кадры хорошо подготовленные", - сказал глава государства. Он пообещал дать поручение Минздраву и Минпромторгу проработать данный вопрос.

Президент напомнил, что перед оборонкой стоит задача постепенно довести уровень производства гражданской продукции до как минимум 50%. "Некоторые уже 20% - 30% [гражданской продукции] производят, - сказал Путин. - Нужно выйти на 50%, а потом и больше, когда гособоронзаказ сократится". Однако, продолжил президент, для этого им нужен соответствующий рынок, так как сейчас, по его словам, представители ОПК иногда жалуются, что они готовы производить какое-то оборудование, но его не берут, предпочитая покупать импортные аналоги.

В связи с этим Путин предложил проработать вопрос о налаживании связи между медицинскими организациями и промышленностью.

Говоря в связи с этой темой о потенциале ОПК, Путин напомнил о представленных им в послании Федеральному собранию военных разработках. "Почему такие возможности возникли? Мы же переоборудовали предприятия оборонно-промышленного комплекса, вложили туда почти 3 трлн рублей за последние годы, иначе это было бы невозможно произвести, просто не было бы техники. А она есть, и люди есть, подготовленные кадры есть", - сказал президент.

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