Reuters: "РЕСО-Гарантия" планирует IPO в апреле

ТАСС, 16 марта. Cтраховая компания "РЕСО-Гарантия" планирует IPO в апреле 2018 года, сообщает агентство Reuters со ссылкой на два источника. В компании заявляют, что решение о размещении не принято.

По данным Reuters, организаторами первичного размещения акций компания выбрала Bank of America Merril Lynch, Citi, ВТБ, Сбербанк, "Ренессанс капитал", Deutsche Bank и Societe Generale.

"Никаких решений на эту тему не принято, ни в части самого факта размещения, ни в части банков, ни в части сроков", - заявил ТАСС заместитель генерального директора "РЕСО-Гарантии" Игорь Иванов.

Как сообщалось ранее, планы выйти на IPO впервые появились у "РЕСО-Гарантия" 10 лет назад, однако в 2007 году основные акционеры компании - братья Саркисовы - отдали предпочтение продаже инвестору, 36,7% компании приобрел французский страховщик AXA за €810 млн.

По итогам 2017 года "РЕСО-Гарантия" заняла третье место на страховом рынке РФ по объему сборов (88,3 млрд рублей). Чистая прибыль компании по МСФО за девять месяцев 2017 года выросла на 50,5% - до 12,6 млрд рублей. Уставный капитал компании составляет 3,1 млрд рублей.