Газификация аэропорта в Норильске завершится в четвертом квартале 2018 года

НОРИЛЬСК, 16 марта. /ТАСС/. Строительство ветки газопровода до аэропорта Алыкель (Норильск), основного на севере Красноярского края, завершится в четвертом квартале 2018 года, тогда же начнется подача газа. Об этом в пятницу сообщил журналистам генеральный директор АО "Норильсктрансгаз" Марк Шилыковский.

"Смонтировано порядка 60% линейной части газопровода. В июле 2018 года должны завершить все работы по испытаниям, пуско-наладке, сезонные работы. В четвертом квартале текущего года мы подаем газ потребителю, а именно в котельную аэропорта Алыкель", - сказал Шилыковский.

Сейчас котельная работает на дизельном топливе. Реализация проекта началась в марте 2016 года, в сентябре 2017 года приступили к активной части строительства. Длина газопровода составляет 14,5 км.

Шилыковский отказался назвать стоимость проекта, реализуемого в рамках государственно-частного партнерства по реконструкции аэропорта, сославшись на коммерческую тайну.

"Мы должны до конца апреля смонтировать всю линейную часть газопровода. Это связано и с графиком работ, и с сезонностью, так как в мае тундра поплывет (начнет таять снег - прим. ТАСС), и вся тяжелая техника будет выходить из тундры", - сказал он.

Аэропорт "Алыкель" является основной воздушной гаванью для севера Красноярского края, связывающий город Норильск и Таймыр с остальной территорией России. АО "Норильсктрансгаз" реализует проект по газоснабжению аэропорта. Цель проекта - обеспечение работы котельной аэропорта на основном виде топлива - природном газе, добываемом на месторождениях АО "Норильскгазпром".