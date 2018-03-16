Шесть бизнесменов из "списка Титова" могут вернуться в РФ в ближайшие недели

УФА, 16 марта. /ТАСС/. Шесть предпринимателей, входящих в так называемый "список Титова", могут вернуться в Россию в ближайшие недели.

"Сегодня проработали и сделали экспертизу еще ряда обращений, потому что в список вошли все те, кому мы считаем важно помочь с точки зрения меры пресечения, чтобы арест был отменен, и тогда они могут вернуться. Мы постепенно углубляемся в каждое дело, проводим экспертизу. Экспертиза прошла уже по шести делам, надеемся, что все шесть предпринимателей в ближайшие время смогут вернуться... в ближайшие несколько недель", - сообщил уполномоченный при президенте РФ по правам предпринимателей Борис Титов.

Ранее сообщалось, что первый бизнесмен из "списка Титова" - Андрей Каковкин - приехал в Россию. Он обвиняется в присвоении 10 млн рублей заемных средств, которые, по мнению следствия, не собирался возвращать. Следственные действия в отношении Каковкина, по словам Титова, возобновились, при этом дело не сможет дойти до суда "из-за отсутствия оснований".

Титов ранее в пятницу отмечал, что в его список входят бизнесмены, скрывающиеся в Великобритании, на Кипре, северном Кипре, Австрии, Испании, Греции. По мнению омбудсмена, они преследовались в России незаконно.

Как говорил в феврале пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, администрация президента получила составленный бизнес-омбудсменом список находящихся за границей и скрывающихся от правосудия российских бизнесменов, которые изъявили желание вернуться в Россию. По словам пресс-секретаря, каждый случай требует отдельного рассмотрения.