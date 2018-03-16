Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.03:
$ 57.49
€ 70.81
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Около 1 млрд рублей получит бюджет при выводе из тени АЗС и рынков Дагестана

Экономика и бизнес
16 марта, 18:57 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 16, марта. /ТАСС

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал наводить порядок в экономике Дагестана

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Сергей Мальгавко/ТАСС

МАХАЧКАЛА, 16 марта. /ТАСС/. Общие поступления в бюджет от деятельности автозаправочных станций (АЗС), банкетных залов и рынков Дагестана при выводе этих сфер из тени увеличатся более чем в два раза и составят около 1 млрд рублей в год. Об этом ТАСС в пятницу сообщил курирующий сбор налогов первый вице-премьер правительства Дагестана Рамазан Алиев.

Ранее во вторник на встрече в Махачкале с представителями общественности республики президент РФ Владимир Путин призвал наводить порядок в экономике Дагестана. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, на встрече президент России обратил внимание жителей республики на то, что, например, из примерно 600 автозаправочных станций налоги платят лишь единицы.

"Вывод из тени банкетных залов, АЗС и рынков Дагестана позволит удвоить общие поступления от этих сфер в бюджет республики, которые, примерно, составят около миллиарда рублей в год", - сообщил Алиев.

По его словам, платежи по банкетным залам, которые в прошлом году заплатили около 25 млн рублей, могут составить более 200 млн рублей в год, по автозаправочным станциям - более 450 млн рублей, хотя по итогам 2017 года от АЗС в бюджет поступило 67 млн рублей. Еще более 200 млн рублей составят поступления от рынков и работающих там предпринимателей, которые в прошлом году заплатили 300 млн рублей налогов, сообщил собеседник агентства.

"Работа в этом направлении в республике уже начата. Есть предварительные результаты, потому что люди уже приходят в налоговую, уточняют свои обязательства за 2017 год. Миллионы рублей от этих людей уже пошли", - сказал первый вице-премьер.

Еженедельная отчетность

Он добавил, что с этой недели каждую пятницу отделы ФНС во всех районах, где находятся АЗС, банкетные залы, рынки, предоставляют сведения в оперативном порядке в республиканское управление ФНС.

"Оно, в свою очередь, направляет информацию к нам. Каждую неделю. Видно, что люди в этой сфере начали платить и оформлять сотрудников, которые у них работают", - добавил Рамазан Алиев.

Как сообщал ТАСС ранее, руководство Дагестана в конце февраля и начале марта призвало представителей бизнеса, занятых в сфере реализации горюче-смазочных материалов, а также представителей рынков и банкетных залов республики выйти из тени и работать законно. В противном случае, как отметил врио главы Дагестана Владимир Васильев, "будет жесткая работа в отношении нарушителей, а те, кто встанет на тот путь, на который обязан давно встать по закону, будут всячески поддержаны".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО Дагестан
Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович Васильев, Владимир Абдуалиевич
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Несколько тысяч человек простились с Олегом Табаковым в МХТ имени Чехова
2
Порошенко назначил командующего объединенных сил в Донбассе
3
Рабочая группа: выступление делегации РФ в ООН о нарушениях Украины в Крыму под угрозой
4
Лавров: главе минобороны Великобритании своими заявлениями хочется войти в историю
5
СК РФ возбудил уголовные дела о покушении на Юлию Скрипаль и об убийстве Николая Глушкова
6
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
7
Ковальчук продал подаренный за победу на ОИ-2018 автомобиль
Темы дня
Новости партнеров
Реклама