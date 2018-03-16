Около 1 млрд рублей получит бюджет при выводе из тени АЗС и рынков Дагестана

МАХАЧКАЛА, 16 марта. /ТАСС/. Общие поступления в бюджет от деятельности автозаправочных станций (АЗС), банкетных залов и рынков Дагестана при выводе этих сфер из тени увеличатся более чем в два раза и составят около 1 млрд рублей в год. Об этом ТАСС в пятницу сообщил курирующий сбор налогов первый вице-премьер правительства Дагестана Рамазан Алиев.

Ранее во вторник на встрече в Махачкале с представителями общественности республики президент РФ Владимир Путин призвал наводить порядок в экономике Дагестана. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, на встрече президент России обратил внимание жителей республики на то, что, например, из примерно 600 автозаправочных станций налоги платят лишь единицы.

"Вывод из тени банкетных залов, АЗС и рынков Дагестана позволит удвоить общие поступления от этих сфер в бюджет республики, которые, примерно, составят около миллиарда рублей в год", - сообщил Алиев.

По его словам, платежи по банкетным залам, которые в прошлом году заплатили около 25 млн рублей, могут составить более 200 млн рублей в год, по автозаправочным станциям - более 450 млн рублей, хотя по итогам 2017 года от АЗС в бюджет поступило 67 млн рублей. Еще более 200 млн рублей составят поступления от рынков и работающих там предпринимателей, которые в прошлом году заплатили 300 млн рублей налогов, сообщил собеседник агентства.

"Работа в этом направлении в республике уже начата. Есть предварительные результаты, потому что люди уже приходят в налоговую, уточняют свои обязательства за 2017 год. Миллионы рублей от этих людей уже пошли", - сказал первый вице-премьер.

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Он добавил, что с этой недели каждую пятницу отделы ФНС во всех районах, где находятся АЗС, банкетные залы, рынки, предоставляют сведения в оперативном порядке в республиканское управление ФНС.

"Оно, в свою очередь, направляет информацию к нам. Каждую неделю. Видно, что люди в этой сфере начали платить и оформлять сотрудников, которые у них работают", - добавил Рамазан Алиев.

Как сообщал ТАСС ранее, руководство Дагестана в конце февраля и начале марта призвало представителей бизнеса, занятых в сфере реализации горюче-смазочных материалов, а также представителей рынков и банкетных залов республики выйти из тени и работать законно. В противном случае, как отметил врио главы Дагестана Владимир Васильев, "будет жесткая работа в отношении нарушителей, а те, кто встанет на тот путь, на который обязан давно встать по закону, будут всячески поддержаны".