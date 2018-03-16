СМИ: сервис потокового аудио Spotify намерен выйти на рынок России

ТАСС, 16 марта. Крупнейшая в мире шведская компания потокового аудио Spotify намерена сделать свой сервис доступным в России. Об этом сообщило в пятницу интернет-издание Techradar со ссылкой на заявление генерального директора компании Даниеля Эка, сделанное на встрече с инвесторами.

"Мы работаем над тем, чтобы запустить [свой сервис] на некоторых из крупнейших рынков мира, в том числе в Индии, России и Африке, которые обладают очень богатой музыкальной культурой", - сказал Даниель Эк. При этом сроков выхода на российский рынок гендиректор Spotify не назвал.

Компания Spotify рассматривала планы выхода на российский рынок начиная с 2013 года. Сначала его срок был запланирован на осень 2014 года, затем дата была перенесена на начало 2015-го, компания сообщила, что не договорилась с российским операторами связи. Однако в феврале 2015 года компания отказалась от запуска в России в обозримом будущем. Компания также закрыла свой офис в РФ.

Запущенный шведами Даниелем Эком и Мартином Лоренцоном в 2006 году Spotify позволяет слушать музыку онлайн. Сервисом можно пользоваться бесплатно, но при условии просмотра рекламы, а также за абонентскую плату в $10 в месяц. Офисы компании расположены в Австралии, Европе, Турции, США, Гонконге, Мексике, Сингапуре. У Spotify подписаны контракты с Universal Music Group, Sony Music, EMI, Warner Music, Merlin, дистрибьютором контента The Orchard. По данным компании, число подписчиков сервиса превышает 40 млн человек, 10 млн из которых платят за контент.

Продажи музыки в интернете в 2016 году достигли 50% от мирового рынка звукозаписи, сообщила в своем последнем по времени докладе Международная федерация звукозаписи (IFPI). Доходы сервисов потокового аудио (стриминга), позволяющих прослушивать музыку онлайн, выросли по итогам года на 60%, а число их платных подписчиков достигло 112 млн. Самым крупным из этих сервисов является Spotify, который, по данным Techradar, в настоящий момент имеет 71 млн платных подписчиков.