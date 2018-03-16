Tez Tour начал продажу турпакетов в Египет, другие операторы ждут снижения цен

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Международный туроператор Tez Tour начал продажу турпакетов на египетские курорты Хургада и Шарм-Эш-Шейх, в то время как другие операторы пока не планируют реализацию турпакетов на базе регулярной перевозки через Каир. Они объясняют это высокой ценой на билеты и длительностью трансфера.

"Речь идет о динамических туристических пакетах на регулярной авиаперевозке Каир - Москва. Пока есть только цены "Аэрофлота". Все заезды в отели будут проходить по вторникам, четвергам и воскресеньям согласно текущей перелетной программе авиакомпании "Аэрофлот", - сообщила ТАСС PR-директор Tez Tour Лариса Аханова.

По ее словам, стоимость туристического пакета в Хургаду на семь ночей, отель пять звезд, включены авиабилеты, страховка и трансферы, начинается от $1,317 на двоих. Шарм-Эш-Шейх традиционно дороже, пакет стоит $1425 на двоих.

В то же время представитель пресс-службы Anex tour Алена Хитрова сообщила ТАСС, что компания не планирует в ближайшее время открывать продажу турпакетов в Египет через Каир.

"В настоящий момент в ассортиментной линейке туроператора туры в Египет не представлены. Реализацию турпродукта на базе регулярной перевозки через Каир не планируем, ввиду длительности трансфера до курортов и повышения стоимости пакетов. Активные продажи будут запущены, как только появятся все необходимые разрешения на прямую чартерную перевозку до курортов. Мы готовы к возвращению Египта, со стороны принимающей компании уже подготовлено наземное обслуживание", - говорит Хитрова.

TUI также воздерживается от продажи турпакетов с перелетом в Каир в связи с отсутствием массового туристического спроса.

"Пакетные предложения на египетские курорты Красного моря с регулярным перелетом в Каир не будут пользоваться массовым спросом, так как туристы ждут не просто открытия Египта, а бюджетные предложения на качественный отдых. Туры в Египет с регулярным перелетом в Каир будут интересны только индивидуальным туристам. Высокая стоимость регулярного авиаперелета и дорогостоящий из-за большого расстояния трансфера от Каира до курортов Красного моря сделают такие пакеты не конкурентоспособными по сравнению с другими туристическими направлениями", - заявила старший менеджер Tui Татьяна Коршунова.

По ее словам, когда будут урегулированы вопросы безопасности и сняты ограничения на выполнение полетов в аэропорты Хургады и Шарм-Эш-Шейха туроператор сможет предложить пакетные туры в Египет, которые ждет рынок.

Авиасообщение с Египтом

Авиасообщение между Египтом и Россией было прекращено по решению Москвы в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург.

В начале января 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок в Каир. Последующие два месяца ушло на урегулирование технических вопросов, в том числе бронирование слотов и составление расписания, а также решение вопроса о присутствии в аэропорту Каира российских сотрудников безопасности.