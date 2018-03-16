"Газпром" приобретет оборудование Siemens для Грозненской ТЭС

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. "Газпром" приобретет у германского концерна Siemens две газовые турбины для Грозненской ТЭС общей мощностью до 360 МВт. Такая договоренность была достигнута в пятницу на встрече предправления российской монополии Алексея Миллера и президента Siemens AG Джо Кэзера, сообщает "Газпром".

"Согласно подписанному контракту, специалистами Siemens будут отгружены, установлены и введены в эксплуатацию две газовые турбины для электростанции общей мощностью до 360 МВт. Запуск объекта планируется в 2019 году", - говорится в сообщении.

Новая электростанция позволит устранить дефицит электроэнергии в Чеченской республике, обеспечить надежное электроснабжение потребителей, а также расширить рынок сбыта газа, отмечают в "Газпроме".