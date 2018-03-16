Киев настаивает на трехсторонних переговорах с РФ и ЕС о транзите газа после 2019 года

КИЕВ, 16 марта. /ТАСС/. Украина потребует проведения трехсторонних переговоров с Россией и ЕС по вопросу о транзите газа после 2019 года. Об этом заявила в пятницу заместитель министра энергетики и угольной промышленности по европейской интеграции Наталья Бойко.

"Дальше будем настаивать на переговорах в трехстороннем формате: Украина, Европа и "Газпром" для того, чтобы понять, что будет с украинским транзитом после 2019 года", - заявила она в эфире телеканала "Эспрессо TV".

До этого, по словам Бойко, Киев будет отталкиваться от решений Стокгольмского арбитража.

Дело о транзите

В 2009 году Россия и Украина ("Газпром" и "Нафтогаз") подписали два газовых контракта: один касается поставок российского газа для нужд Украины, второй - транзита российского газа в Европу через территорию Украины. Оба договора рассчитаны до 31 декабря 2019 года.

Однако с 2012 года "Нафтогаз" перестал полностью выбирать законтрактованный объем, а с ноября 2015 года Киев вообще не закупал российский газ, заменив его реверсным газом из Европы. В 2014 году компании начали судебные разбирательства по обоим контрактам.

В деле о транзите "Нафтогаз" и "Газпром" договорились, что российский холдинг должен прокачивать через Украину 110 млрд куб. м газа ежегодно (при этом ежегодный объем уточняется в дополнительных соглашениях к контракту в зависимости от обязательств "Газпрома" перед европейскими потребителями).

"Нафтогаз" требовал от "Газпрома" около $17 млрд за недопоставку согласованных объемов по транзиту, пересмотра тарифов и условий транзита российского газа через Украину. В феврале 2018 года Стокгольмский суд вынес решение: доплатить "Нафтогазу" около $4,7 млрд (с учетом удовлетворенных встречных требований "Газпром" должен заплатить $2,56 млрд). При этом "Газпром" сообщил, что арбитраж отклонил требования "Нафтогаза" увеличить тариф на транзит газа и изменить контракт в соответствии с украинским законодательством.

"Газпром" не согласился с решением арбитража и заявил о намерении расторгнуть газовые контракты с украинской госкомпанией через суд. В компании заявили, что решение суда существенно нарушило баланс интересов сторон по этим соглашениям. Холдинг вернул предоплату "Нафтогаза" за мартовские поставки и направил украинской компании уведомление о начале процедуры расторжения контрактов.