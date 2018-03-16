Japan Tobacco покупает последнего крупного производителя сигарет в РФ за $1,6 млрд

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Один из мировых лидеров по производству сигарет Japan Tobacco Inc. объявил в пятницу о намерении приобрести последнего крупного производителя сигарет в РФ, имеющего российского собственника, ростовскую компанию "Донской табак" за $1,6 млрд. Об этом сообщила японская компания.

Ожидается, что сделка будет закрыта к началу III квартала 2018 финансового года после ее нормативного оформления. Следующим шагом в проведении сделки станет получение разрешения на нее от Федеральной антимонопольной службф (ФАС). Пока ФАС не получила ходатайство от Japan Tobacco (JTI) на покупку, сообщили в ведомстве. Владелец компании "Донской табак" "Группа Агроком" подтвердила информацию о продаже компании японской Japan Tabacco, отказавшись от комментариев о причинах продажи.

JTI является лидером российского рынка и занимает 33,2%. Доля "Донского табака" - 6,7%, подсчитали в компании. Конкуренты JTI - Philip Morris (PMI) и British American Tobacco (BAT) - занимают 27,1% и 22,5% рынка соответственно. Таким образом, с российского рынка уходит четвертый по объему и последний из крупнейших табачных производителей, не принадлежащий международным концернам. По данным отраслевого портала "Русский табак" Максима Королева, в России остается еще около 6-7 "независимых" фабрик, однако уровня, сравнимого с уровнем производства "Донского табака" (30 млрд штук сигарет в год), не демонстрирует никто из них.

Беломорканал не уйдет с рынка

Компания JTI ожидает, что после проведения сделки ее доля на российском табачном рынке вырастет с текущих 33,2% до 40%. "Уже несколько лет этот рынок [российский] является краеугольным камнем роста доходов нашей группы. Эта сделка увеличит нашу долю рынка примерно до 40% и будет способствовать немедленному росту прибыли группы, с синергией, ожидаемой в последующие годы", - приводятся в сообщении слова вице-президента компании Муцуо Ивай.

Согласно сайту "Донского табака", основными производственными марками компании являются сигареты под брендами Richmond, Senator, Aroma Rich, Kiss, Continent, Play, Prince, "Беломорканал", 21 век, Asmoloff, "Наша марка", "Ленинград", Armada, "Арктика". Аналитики отмечают, что в ближайшее время портфель несильно изменится. "В краткосрочной перспективе больших изменений не будет ни по ассортименту, ни по ценам, а со временем, когда новый собственник осмотрится, конечно, неизбежна оптимизация", - считает Максим Королев.

Он не исключает, что слабые позиции уйдут с рынка, но это необязательно означает, что что-то из прежнего ассортимента "Донского табака" исчезнет с прилавков. "Может быть, японцы откажутся от своих каких-то позиций", - отмечает он.

В сохранении имеющихся брендов "Донского табака" уверен и генеральный директор Infoline-Аналитика Михаил Бурмистров. "JTI платили за бренды и за долю на рынках розничных сетей и в портфелях розничных клиентов, поэтому бренды будут сохранены. В производственных мощностях также сложно ждать существенных изменений, потому что маловероятно, что они приобрели мощности для того, чтобы тут же их оптимизировать. В данном случае производственные мощности и бренды - это основной актив бизнеса", - считает он. По его мнению, в дальнейшем портфель брендов будет только развиваться. "Если сейчас начать активную оптимизацию брендов, то компания потеряет долю на полке, которая приходилась на "Донской табак", - говорит Бурмистров.

Прозрачный рынок

После закрытия сделки, по мнению Бурмистрова, на рынке продолжится тенденция на усиление конкуренции, в том числе и ценовой. "Можно ожидать, что, несмотря на агрессивный и динамичный рост акцизов, темпы роста цен на табачные изделия замедлятся", - полагает он.

В свою очередь Максим Королев уверен в том, что на цены на продукцию заключение сделки никак не повлияет. В то же время на качестве продукции приобретение "Донского табака" иностранной компанией может сказаться позитивным образом, отмечает он, добавляя, что нельзя сказать, чтобы у потребителей были значительные нарекания к продукции компании.

Другим позитивным итогом заключения сделки Королев считает возможное снижение доли фальсификата на рынке. "Рынок станет более прозрачным, поскольку исследовательские компании при анализе нелегального рынка указывали на значительную долю продукции "Донского табака" без акцизных марок. При этом компания была лидером по экспорту. Возможно, были какие-то нелегальные схемы. Неизвестно, участвовал ли в них "Донской табак" или участвовали его партнеры, но его продукция, вывезенная на экспортный рынок, в том числе непризнанных республик, таких как Абхазия, Приднестровье или непризнанных украинских окраин, оказывалась в итоге на российском рынке", - говорит он.

Случаи реализации маркированной для экспорта продукции на внутреннем российском рынке были, говорит и Бурмистров. "Я абсолютно уверен, что JTI сможет с этими нарушениями справиться, потому что у них больше финансовые возможности и партнерская сеть сильнее. И это действительно пойдет рынку на пользу", - подчеркивает он.

О компаниях

Japan Tobacco Inc. - японская табачная компания, основанная в 1898 году. До 1985 года была государственной монополией, затем была акционирована. Контрольный пакет акций компании (50,01%) принадлежит министерству финансов Японии. Продукция JTI продается в 120 странах мира. На российский рынок компания вышла в 1992 году. В портфель компании входят международные бренды сигарет Winston, Mevius, Camel, Sobranie, Glamour, LD Natural American Spirit, а также российские марки "Русский Стиль", "Петр I", "Тройка" и др. На конец 2016 года общий объем прямых инвестиций компании в экономику России составлял $1,9 млрд.

Компания "Донской табак" - головное предприятие табачного бизнес-комплекса "Группы Агроком". Компания основана в 1857 году. Основной производственный комплекс и центральный офис расположены в Ростове-на-Дону. Ассортиментный портфель компании насчитывает 120 наименований табачных изделий. Мощность предприятия - 45 млрд сигарет в год. Компания поставляет продукцию в 31 страну.