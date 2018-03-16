Ростех поддержал банкротство "Мотовилихинских заводов" для нормализации ситуации

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" поддержала проведение процедуры банкротства "Мотовилихинских заводов" для стабилизации работы стратегического предприятия, сообщил ТАСС представитель Ростеха.

"Длительное время компания находилась под чужим операционным контролем. Результат этого известен. Ситуация на "Мотовилихинских заводах" сейчас очень тяжелая. Очевидно, что единственный реальный способ сохранить предприятие, перезапустить процессы и стабилизировать его работу - это процедура банкротства. Мы ожидаем начала этой процедуры в ближайшее время и готовы приложить все усилия для нормализации ситуации, так как актив стратегически важен для государства и мы понимаем, что выполнить эту задачу не в силах никто, кроме Ростеха", - сказал собеседник агентства.

Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников ранее сообщал ТАСС, что производство и рабочие места на "Мотовилихинских заводах" в Перми будут сохранены, несмотря на процедуру наблюдения, которую ввели на предприятии в августе 2017 года. Губернатор отмечал, что Ростех полностью контролирует ситуацию, в том числе по выполнению гособоронзаказа.

4 августа 2017 года Арбитражный суд Пермского края вынес решение о введении на "Мотовилихинских заводах" процедуры наблюдения сроком на шесть месяцев. По данным предприятия, введение процедуры наблюдения не прекращает производственную деятельность "Мотовилихинских заводов", а только корректирует условия ее осуществления.

8 февраля текущего года в рамках рабочего визита предприятие посетил замминистра обороны РФ Юрий Борисов. Он сообщил, что "Мотовилихинские заводы" будут загружены военными заказами до 2027 года. По его словам, предприятие необходимо оздоровить, оно находится на первой стадии процедуры банкротства. Борисов уточнил, что вопросы финансового восстановления заводов будут решаться совместно с госкорпорацией "Ростех".

ПАО "Мотовилихинские заводы" является разработчиком и единственным в России производителем боевой и транспортно-заряжающей машины из состава реактивных систем залпового огня (РСЗО) типа "Град", "Смерч" и их модифицированных версий "Торнадо-Г", "Торнадо-С".