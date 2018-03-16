СМИ: сенаторы в США потребовали от минфина заблокировать проект "Северный поток - 2"

ВАШИНГТОН, 16 марта. /ТАСС/. Группа из 39 американских сенаторов потребовала от министерства финансов и Госдепартамента заблокировать реализацию проекта "Северный поток - 2". Об этом сообщает The Washington Examiner. В распоряжении издания оказалось письмо, отправленное законодателями 15 марта министру финансов Стивену Мнучину и первому заместителю госсекретаря Джону Салливану.

"Мы обеспокоены тем, что продолжается разработка проекта строительства трубопровода "Северный поток - 2". Мы выступаем против "Северного потока - 2" и настаиваем на том, чтобы администрация [президента Дональда Трампа] использовала все имеющиеся в ее распоряжении средства для предотвращения строительства этого трубопровода", - говорится в послании.

Как утверждают сенаторы, если проект будет осуществлен, то "американские союзники и партнеры в Европе окажутся под еще большим злонамеренным влиянием со стороны Москвы". "Это будет шаг назад на пути диверсификации в Европе энергоисточников, поставщиков и маршрутов доставки, - указали законодатели. - Нас тревожит то, что "Северный поток - 2" подорвет экономику Украины и других стран в Центральной Европе, через территорию которых осуществляется транзит газа".

Сенаторы напомнили о том, что подписанный Трампом в августе прошлого года закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) "может быть использован администрацией в <...> усилиях по поддержке энергетической безопасности Европы". "Этот год станет решающим для судьбы проекта "Северный поток - 2", - подчеркивается в письме. - Мы с нетерпением ожидаем совместной работы с администрацией по дополнительным мерам, нацеленным на то, чтобы "Северный поток - 2" никогда не был построен".

Заместитель помощника госсекретаря по энергетическим ресурсам Сандра Оудкирк заявила 12 марта, выступая в вашингтонском Атлантическом совете, что действующее законодательство не обязывает администрацию Трампа вводить санкции в отношении "Северного потока - 2", у нее есть право сделать это. "Это может быть сделано, если и когда администрация посчитает, что ситуация того требует", - пояснила она, добавив, что сами по себе санкции не должны восприниматься как "карательная мера", они призваны повлиять на действия РФ в контексте украинского кризиса.

"Северный поток - 2" - проект расширения действующего магистрального газопровода "Северный поток", связывающего Россию и Германию по дну Балтийского моря в обход транзитных государств: Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран. Трубопровод в целом повторяет маршрут "Северного потока" и пройдет через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств - России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.