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МИД ФРГ: "Северный поток - 2" является чисто экономическим проектом

Экономика и бизнес
16 марта, 21:02 UTC+3 ВАРШАВА ВАРШАВА 16, марта. /ТАСС

Глава министерства Хайко Маас добавил, что "Северный поток" - это проект фирм в рамках частной экономики"

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ВАРШАВА, 16 марта. /ТАСС/. Правительство Германии рассматривает проект строительства газопровода "Северный поток - 2" как исключительно экономический и не считает возможным связывать его с делом бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом заявил в пятницу новый министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас на совместной пресс-конференции с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем.

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Отвечая на вопрос о том, откажется ли Германия от проекта строительства "Северного потока - 2" из-за скандала вокруг Скрипаля, который подвергся воздействию нервно-паралитического вещества в Великобритании, Маас сказал, что это "две разные вещи".

"Северный поток" - это проект фирм в рамках частной экономики, - отметил он. - Это чисто коммерческий, экономический проект".

При этом Маас добавил, что инцидент в Солсбери не может остаться без последствий, необходимо провести тщательное расследование. "Мы считаем, что это не может остаться без последствий, необходимо провести расследование", - сказал он. По словам Мааса, Москва должна внести свой вклад в прояснение ситуации и ответить на обвинения. Он подчеркнул, что Берлин намерен внимательно следить за развитием событий и поддерживать тесный контакт с властями Великобритании.

4 марта Скрипаля, осужденного в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлию обнаружили без сознания в городе Солсбери (140 км от Лондона), сейчас оба находятся в больнице в критическом состоянии. Британские власти обвинили РФ в причастности к отравлению, но каких-либо доказательств не представили.

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