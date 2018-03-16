ТОР "Череповец" в 2018 году планирует привлечь порядка 10 резидентов

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Порядка 10 предприятий планируется привлечь на территорию опережающего социально- экономического развития (ТОР) "Череповец" в Вологодской области по итогам 2018 года, сообщил ТАСС генеральный директор Фонда развития моногородов (ФРМ) Илья Кривогов.

"В этом году мы планируем этот парк юридически заполнить, будут подписаны все договора на строительство тех или иных предприятий. Рассчитываем, что не только это якорное предприятие (завод "Фиброплит"), но и другие предприятия построят либо с участием нашего фонда, либо с участием Фонда развития промышленности. У нас планировалось где-то около 10 предприятий на первом этапе, мы пока исходим из этого", - сказал он.

Кривогов уточнил, что, в частности, резидентами ТОР "Череповец" могут стать предприятия строительной отрасли, лесопереработки, а также предприятия по созданию оборудования для различных сфер деятельности.

Гендиректор ФРМ отметил, что первым и якорным резидентом ТОР стала компания "Фиброплит". На строительство завода фибролитовых плит фондом в конце 2017 года был выделен 1 млрд рублей, 400 млн из которых были переведены еще в прошлом году, а 600 млн предстоит вложить в 2018 году. Строительство объекта планируется завершить до конца года.

ТОР "Череповец"

Моногород Череповец - крупный промышленный центр Вологодской области и Северо-Запада России с населением более 300 тыс. человек. В городе сосредоточены крупнейшие предприятия черной металлургии и химического комплекса - "Северсталь", "Северсталь-метиз", "ФосАгро", а также предприятия дерево- и металлообработки, пищевой и легкой промышленности, строительного комплекса. В августе 2017 года подписано постановление о создании в Череповце территории опережающего развития. Строительство индустриального парка "Череповец" полностью завершено, создана вся необходимая инфраструктура, подведены коммуникации.

Ожидается, что с развитием индустриального парка и ухода от монозависимости Череповец сможет выйти из списка моногородов России уже в 2018 году. Планируется, что к 2026 году статус резидента ТОР получат около 40 компаний с инвестициями более 10 млрд руб., которые создадут порядка 2,3 тыс. рабочих мест.