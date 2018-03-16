"КамАЗ" приступит к созданию промпарка в Ульяновской области в 2018 году

ДИМИТРОВГРАД /Ульяновская область/, 16 марта. /ТАСС/. "КамАЗ" приступит к созданию индустриального парка на площадке Димитровградского автоагрегатного завода в Ульяновской области в 2018 году. Об этом сообщил в пятницу журналистам генеральный директор ПАО "КамАЗ" Сергей Когогин.

"Начнем [создание индустриального парка] в этом году. Мы на первом этапе ставим задачу [разместить] здесь (в Димитровграде - прим. ТАСС) - десять резидентов, порядка 200 рабочих мест и 700-800 млн выпуска товарной продукции", - сказал он.

Когогин добавил, что над созданием парка будут совместно работать "КамАЗ" и власти региона. По его словам, предварительный объем совокупных инвестиций в площадку составит 750 млн рублей. "Задачей областной администрации является обеспечение качественной инфраструктуры - это стоянки, подъездные пути, дороги, энергия. Наша задача - профинансировать восстановление площадей до стандартного уровня", - сказал он.

По словам генерального директора "КамАЗа", компания заинтересована в размещении на промышленной площадке производства автокомпонентов.

Меморандум о создании индустриального парка на площадке Димитровградского автоагрегатного завода по аналогии с подобным объектом в Набережных Челнах на Российском инвестиционном форуме в Сочи в феврале подписали Когогин и генеральный директор Фонда развития моногородов Илья Кривогов в присутствии министра экономического развития РФ Максима Орешкина. Достигнута договоренность о передаче корпуса Димитровградского автоагрегатного завода площадью 150 тыс. квадратных метров, где будут оборудованы производственные и офисные помещения.

Когогин добавил, что "КамАЗ" в ближайшие годы направит на развитие Димитровградского автоагрегатного завода в Ульяновской области 3 млрд рублей.

"Только в ваше предприятие инвестиционная программа на ближайшие годы составляет 3 млрд рублей. Мы намерены привлекать сюда наших партнеров", - сказал он.

В беседе с журналистами Когогин уточнил, что предприятие в Димитровграде обладает огромным потенциалом для развития. "Если на "КамАЗе" на одного человека выработка больше 4 млн рублей, то в Димитровграде она до 2 [млн рублей] не дотягивает. Представьте, какой резерв есть на этой площадке для повышения объемов и роста производительности труда при том же самом количестве персонала", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Когогин также отметил, что на Димитровградском автоагрегатном заводе 5 тыс. работников. Задача "КамАЗа" - поднять производительность труда на предприятии. "Эти люди должны делать в 2 раза больше, чем они делают сегодня", - сказал он.

Димитровградский автоагрегатный завод (входит в группу "Объединенные автомобильные технологии" - ОАТ) производит комплектующие для автомобилей преимущественно марки LADA. Заводы Группы ОАТ расположены на промышленных площадках во Владимирской, Рязанской, Пензенской, Самарской и Ульяновской областях. Группа компаний "КамАЗ" владеет 49% акций Группы ОАТ.

Группа компаний "КамАЗ" входит в двадцатку ведущих мировых производителей тяжелых грузовых автомобилей, выпускает также прицепы, автобусы, двигатели, силовые агрегаты, различный инструмент. Доля компании на рынке тяжелых грузовых автомобилей РФ составляет 51%. Крупнейшим акционером "КамАЗа" является ГК "Ростех" (контролирует 49,9%). Среди остальных акционеров - ООО "Автоинвест" (23,54%), германский автоконцерн Daimler (15%) и ООО "Финансово-лизинговая компания "КамАЗ" (3,72%), прочие юридические и физические лица владеют 11,56%.