Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.03:
$ 57.49
€ 70.81
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Первые предприятия в новых ТОР на Алтае и в Пензенской области появятся в 2018 году

Экономика и бизнес
16 марта, 22:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, марта. /ТАСС

Строительство планируется завершить до конца года

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Строительство завода по производству кожи в ТОР Заринска Алтайского края и комплекса по выращиванию шампиньонов в рамках ТОР Сердобска Пензенской области планируется завершить до конца 2018 года, сообщил в пятницу ТАСС генеральный директор Фонда развития моногородов Илья Кривогов, отметив, что предприятия станут первыми резидентами территорий опережающего развития в этих городах.

"В Заринске мы сначала подвели недостающую инфраструктуру для промышленной площадки, и потом одобрили кредит около 1 млрд рублей на строительство завода... по производству кожи для ... промышленности. До конца года мы планируем завершить строительство.  Сердобск мы тоже поддерживаем, там у нас грибная компания. Мы надеемся, что строительство проекта в этом году будет завершено ", - сказал он.

Как отметил гендиректор ФРМ, окончание строительства комплекса полного цикла по выращиванию шампиньонов в Сердобске запланировано в третьем квартале 2018 года. Общий объем инвестиций в проект к 2020 году составит 1,4 млрд руб. При этом будет создано 162 рабочих места.

Он также добавил, что для реализации инвестиционного проекта фонд принял решение о софинансировании расходов бюджетов Пензенской области и городского поселения Сердобск на строительство внутриплощадочной дороги индустриального парка "Сердобский". Объем средств для финансирования транспортной инфраструктуры со стороны ФРМ составил 44,2 млн руб., со стороны региона и муниципального образования - 2,3 млн руб.

Как сообщалось ранее в пятницу, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев присвоил статус территории опережающего развития (ТОР) еще 19 городам, в том числе Заринску (Алтайский край) и Сердобску (Пензенская область).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Алтайский край Пензенская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Захарова: все решения по ответным мерам в отношении Великобритании приняты
2
Захарова ответила на критику в свой адрес словами Терезы Мэй
3
Telegraph: вещество, которым отравился Скрипаль, находилось в чемодане его дочери
4
Олег Табаков похоронен на Новодевичьем кладбище
5
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
6
Лавров: главе минобороны Великобритании своими заявлениями хочется войти в историю
7
Постпред РФ: экспертиза ОЗХО не установит источник вещества в деле Скрипаля
Темы дня
Новости партнеров
Реклама