Первые предприятия в новых ТОР на Алтае и в Пензенской области появятся в 2018 году

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Строительство завода по производству кожи в ТОР Заринска Алтайского края и комплекса по выращиванию шампиньонов в рамках ТОР Сердобска Пензенской области планируется завершить до конца 2018 года, сообщил в пятницу ТАСС генеральный директор Фонда развития моногородов Илья Кривогов, отметив, что предприятия станут первыми резидентами территорий опережающего развития в этих городах.

"В Заринске мы сначала подвели недостающую инфраструктуру для промышленной площадки, и потом одобрили кредит около 1 млрд рублей на строительство завода... по производству кожи для ... промышленности. До конца года мы планируем завершить строительство. Сердобск мы тоже поддерживаем, там у нас грибная компания. Мы надеемся, что строительство проекта в этом году будет завершено ", - сказал он.

Как отметил гендиректор ФРМ, окончание строительства комплекса полного цикла по выращиванию шампиньонов в Сердобске запланировано в третьем квартале 2018 года. Общий объем инвестиций в проект к 2020 году составит 1,4 млрд руб. При этом будет создано 162 рабочих места.

Он также добавил, что для реализации инвестиционного проекта фонд принял решение о софинансировании расходов бюджетов Пензенской области и городского поселения Сердобск на строительство внутриплощадочной дороги индустриального парка "Сердобский". Объем средств для финансирования транспортной инфраструктуры со стороны ФРМ составил 44,2 млн руб., со стороны региона и муниципального образования - 2,3 млн руб.

Как сообщалось ранее в пятницу, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев присвоил статус территории опережающего развития (ТОР) еще 19 городам, в том числе Заринску (Алтайский край) и Сердобску (Пензенская область).