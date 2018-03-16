Лавров: РФ надеется на большую результативность экономического сотрудничества с Японией

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Россия рассчитывает на более весомые результаты экономического взаимодействия с Японией. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью СМИ Вьетнама и Японии в преддверии визитов в эти страны.

"В основе торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества (России и Японии - прим. ТАСС) лежат документы, которые призваны перевести в фактическую плоскость договоренность президента России и премьер-министра Японии о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах. Но в гораздо более широком плане есть документы с перечнем приоритетных проектов, которые сформулировала Россия, есть известные восемь пунктов, которые сформулировала Япония. Они уже составляют основу всего нашего движения по развитию хозяйственного взаимодействия в самых разных областях, - сказал он. - У большинства этих инициатив уже есть хорошие результаты, мы бы точно хотели, чтобы они были более весомыми".

Министр выразил надежду, что это также отвечает интересам японских коллег.

"По крайней мере, товарооборот растет достаточно уверенно, ближайшие контакты по линии министерств, ведомств, мой визит посвящены тому, чтобы посмотреть, какие предложения мы сможем вынести на очередной саммит президента России и премьер-министра Японии", - добавил он.

Лавров также отметил, что Россия особое внимание уделяет совместной хозяйственной деятельности на Курильских островах "в рамках общей линии на расширение экономического сотрудничества с Японией".

Вопрос южных Курил

Необходимости в создании некоего наднационального органа по осуществлению совместной хозяйственной деятельности России и Японии на южных островах Курильской гряды нет, заявил Лавров.

"Не видим необходимости в создании какого-либо наднационального органа, - подчеркнул он. - Есть нынешний режим, включающий в себя льготы Свободного порта Владивосток (это полтора десятка портов на всем дальневосточном пространстве РФ) и режим территории опережающего социально-экономического развития (ТОР). Если будут настолько крупные проекты, что этого окажется мало, мы будем готовы подписать с нашими японскими друзьями межправительственное соглашение".

"Мы исходим из того, что японская сторона не будет вступать в договоренности, которые будут для нее юридически неприемлемы, - отметил глава МИД РФ. - Но сейчас рано об этом говорить. Прежде чем начать что-то оформлять юридически, надо это "что-то" иметь. Мы это пока еще не согласовали, пока обсуждается пять достаточно интересных, но скромных и не очень масштабных проектов".

Лавров напомнил, что лидеры обеих стран в ходе встречи в Японии в декабре 2016 года договорились развивать совместную хозяйственную деятельность на южных островах Курильской гряды. "Там даже было принято короткое заявление, в котором очень конкретно изложена последовательность действий, - продолжил министр. - Она заключается в том, чтобы сначала определить перечень экономически значимых совместных проектов, которые будут поддержаны Москвой и Токио, а потом, в зависимости от масштаба этих проектов, определять на какой юридической основе они должны реализовываться. Во главу угла надо ставить не одержимость юридической стороной дела, а, прежде всего, совместную хозяйственную деятельность - в этом суть договоренности".

Официальные визиты

По словам главы МИД РФ, сроки ответного визита в Россию глав МИД и минобороны Японии для участия в переговорах в формате "два плюс два" согласовываются.

Лавров отметил, что в Москве ценят, что именно Япония "стала инициатором возобновления деятельности этого формата". "Год назад мы с [министром обороны] Сергеем Шойгу были в Токио. Сейчас мы согласовываем сроки ответного визита наших японских коллег-министров иностранных дел и обороны", - отметил Лавров. "Мы довольны тем, что период, когда этот формат был поставлен на паузу по известным причинам, которые не имеют никакого отношения к российско-японским связям, позади", - добавил министр.

"Мы бы вообще хотели, чтобы все наши ключевые партнеры были заинтересованы в том, чтобы одновременно говорить и с Сергеем Шойгу, и с Сергеем Лавровым, потому что я убежден, что формат "два плюс два" (а он у нас был создан не только с Японией) позволяет очень комплексно и продуктивно не просто обсуждать вопросы военно-политической безопасности, урегулирования разных конфликтных ситуаций в тех или иных регионах, но и помимо обсуждения принимать достаточно конкретные и оперативные решения", - обратил внимание глава МИД РФ.

"Когда отдельно работают министры иностранных дел, им нужно время, чтобы свериться, как то, о чем они договариваются, будет сопрягаться с военными планами. Когда отдельно говорят министры обороны, они тоже должны потом смотреть, как это будет преломляться в дипломатической деятельности своих государств, - пояснил Лавров. - А когда министры обороны и иностранных дел собираются за одним столом в формате "два плюс два", это всегда позволяет не только обмениваться мнениями, но и по целому ряду вопросов, без задержек принимать решения".

Первая встреча в формате "два плюс два" между РФ и Японией состоялась в Токио 2 ноября 2013 года. Однако из-за кризиса вокруг Украины и присоединения Токио к санкциям в отношении Москвы формат был заморожен. Решение о проведении новой такой встречи было принято по итогам визита президента РФ Владимира Путина в Японию в декабре 2016 года, и она состоялась спустя несколько месяцев - в марте 2017 года.