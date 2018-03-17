Силуанов: РФ способна делать долгосрочные займы, несмотря на неблагоприятный новостной фон

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Объем заявок на приобретение новых российских еврооблигаций, поданных инвесторами из США, Великобритании, континентальной Европы и Азии, превысил $7 млрд США. Россия подтвердила способность делать заимствования на длительные сроки по рыночным уровням, несмотря на не самый благоприятный новостной фон. Об этом сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.

"Показательными результатами размещения стали сохранение высокого уровня спроса иностранных инвесторов на российский риск, несмотря на не самый благоприятный для России новостной фон, подтверждение способности России осуществлять заимствования на длительные сроки по рыночным уровням", - сказал министр.

Еще одним показательным результатом выпуска, по мнению Силуанова, стало появление на рынке облигаций государств с формирующимися рынками "нового, по всей видимости, самого крупного и высоколиквидного суверенного выпуска-бенчмарка "Россия-2047" в объеме $7 млрд по номиналу.

Несмотря на это, Минфин принял решение ограничить объем размещения на уровне $4 млрд, оставив, таким образом, значительный объем неудовлетворенного спроса. "Мы сохраняем за собой возможность выхода на международные рынки капитала в течение текущего года с долговыми инструментами других сроков, а, возможно, и валют", - пояснил глава российского ведомства.

По словам Силуанова, размещение в очередной раз подтвердило наличие устойчивого спроса на российские суверенные облигации различных категорий инвесторов, прежде всего, американских. "В размещении приняли участие около 170 инвесторов. Заявки поступили со стороны ряда крупных фондов, ранее не участвовавших в первичном размещении еврооблигаций России. 50% нового 30-летнего выпуска приобрели инвесторы из Великобритании", - отметил он.

Еще одной особенностью размещения стал ограниченный спрос со стороны российских розничных инвесторов, несмотря на ранее проявленный интерес к выпуску таких инструментов. "На их долю пришлось около 5% размещения. Этот факт может свидетельствовать о том, что потребности данной категории инвесторов были удовлетворены на вторичном рынке", - объяснил министр.

Новый выпуск

Минфин России в пятницу разместил евробонды "Россия-29" на $1,5 млрд под 4,625% годовых и евробонды "Россия-47" на $2,5 млрд под 5,25% годовых. Ставка купонного дохода по всем купонам выпуска евробондов "Россия-29" составляет 4,375% годовых, по выпуску "Россия-47" - 5,250% годовых.

Средства от размещения евробондов в $3,2 млрд пойдут на выкуп облигаций "Россия-30". Минфин 7 марта открыл книгу заявок на обмен суверенных евробондов с погашением в 2030 году ("Россия-30") на сумму $4 млрд. Долговые бумаги можно будет обменять на евробонды с погашением в 2047 года ("Россия-2047"). Также 15 марта открыта книга заявок на 11-летние суверенные евробонды. Единственный организатор выпусков - "ВТБ Капитал".

Размещение проходит с использованием инфраструктуры Национального расчетного депозитария (НРД) и Euroclear.

Ранее в Минфине отмечали, что евробонды с выпуском в 2018 года будут использованы для возврата капитала российскими бизнесменами. Министр финансов Антон Силуанов также отмечал, что Минфину важны иностранные инвесторы, но в этом случае приоритет будет отдан российским.

В бюджете РФ на 2018 году предусмотрены внешние заимствования общим объемом на $7 млрд, из них на $4 млрд планируется произвести обмен старых выпусков евробондов на новые долговые бумаги.

Как сообщалось ранее, Минфин России готовит законопроект, который освободит физических лиц от уплаты налога на доходы (НДФЛ) по суверенным евробондам, выпущенным после 1 января 2018 года. Изначально налоговая льгота на сумму курсовой разницы предполагалась только для суверенных евробондов Минфина на 2018 год. Эти бумаги предполагается использовать для возврата капитала в Россию российскими бизнесменами, которые держат деньги за рубежом.