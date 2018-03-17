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WSJ: Саудовская Аравия купит за $400 млн долю американского агентства Endeavor

Экономика и бизнес
17 марта, 0:22 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 17, марта. /ТАСС

Компания занимается наймом самых успешных представителей кинематографа, музыки, спорта и СМИ

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Материал из 1 страницы
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман (в центре)

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман (в центре)

© EPA/BERND VON JUTRCZENKA

НЬЮ-ЙОРК, 17 марта. /ТАСС/. Суверенный фонд Саудовской Аравии планирует приобрести за $400 млн около 10% акций крупнейшего в мире агентства по найму представителей шоу-бизнеса Endeavor. Эта сделка будет заключена в ходе поездки в США наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, сообщила в пятницу газета The Wall Street Journal.

В публикации утверждается, что таким образом Саудовская Аравия создает себе оплот в индустрии развлечений США. Endeavor фактически представляет самых успешных представителей американских кинематографа, музыки, спорта и СМИ. Среди них - телеведущая Опра Уинфри, актер Дуэйн Джонсон и теннисистка Серена Уильямс.

В Endeavor отказались ответить на запрос газеты и прокомментировать данную информацию.

По данным The Wall Street Journal, поездка Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда в США начнется 19 марта и продлится две недели. Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, президент США Дональд Трамп проведет 20 марта в своей резиденции встречу с этим наследным принцем Саудовской Аравии.

Как ранее сообщал информационный портал Axios со ссылкой на источники в администрации США, у Трампа намечена серия встреч в марте и апреле с арабскими лидерами, чтобы попытаться урегулировать дипломатический кризис вокруг Катара. По их словам, Белый дом рассчитывает, что это приведет к примирению сторон в данном конфликте весной на саммите арабских лидеров в Вашингтоне или Кэмп-Дэвиде (загородная резиденция президента).

Согласно Axios, ориентировочно 27 марта американский лидер должен встретиться с наследным принцем эмирата Абу-Даби Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, а спустя примерно неделю после этого - с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

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Персоны
Трамп, Дональд Сауд, Мухаммед бен Сальман, Аль Тани, Тамим бен Хамад, Аль , шейх
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США Катар Саудовская Аравия
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