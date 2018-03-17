"Красцветмет" получил драгметаллы с якутского золотодобывающего рудника "Купол"

КРАСНОЯРСК, 17 марта. /ТАСС/. Красноярский завод цветных металлов имени В. Н. Гулидова ("Красцветмет") получил серебряно-золотой сплав с якутского рудника "Купол" (принадлежит Чукотской горно-геологической компании), сообщила ТАСС в субботу пресс-секретарь компании Мария Юферова.

"Все пришло в полном объеме, сейчас принимаем груз, это серебряно-золотой сплав с преобладанием серебра", - рассказала Юферова. Она не уточнила объем груза, сославшись на коммерческую тайну.

В четверг, 15 марта, при взлете у самолета авиакомпании "Нимбус" в аэропорту Якутска сорвалась левая створка грузового люка, из-за этого груз драгоценного металла рассыпался по ВПП. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, на борту Ан-12 находилось свыше 9 тонн слитков на сумму $55 млн. В пятницу самолет с грузом повторно вылетел в Красноярск.

АО "Красцветмет" является крупнейшим в мире производителем аффинированных металлов платиновой группы (платины, палладия, родия, иридия, рутения, осмия), а также золота и серебра. Красноярскому краю принадлежит 100% завода.