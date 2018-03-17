EgyptAir открыла бронирование билетов на рейсы из Каира в Москву

КАИР, 17 марта. /ТАСС/. Египетская авиакомпания Egypt Air в субботу открыла бронирование билетов на рейсы из Каира в столицу России - Москву. Об этом сообщила газета Al-Ahram со ссылкой на представителя компании.

"Офисы Egypt Air начали процесс бронирования билетов на рейсы Каир - Москва, которые возобновятся 12 апреля", - отметил представитель египетского авиаперевозчика. По его словам, максимальная стоимость билета туда - обратно составит 14 тыс. 597 египетских фунтов (около $800), минимальная - 6 тыс. 597 фунтов (приблизительно $380).

Ранее генеральный директор Egypt Air Сафуат Мусаллям сообщил, что между Каиром и Москвой будет выполняться три рейса в неделю - по вторникам, четвергам и воскресеньям "на самых современных самолетах".

13 марта авиакомпания "Аэрофлот" объявила о возобновлении регулярных рейсов из Москвы в Каир с 11 апреля и открыла в тот же день продажи билетов. Рейсы будут выполняться по понедельникам, средам и субботам. Вылет из Москвы в 20:50, прибытие в Каир - в 00:25. Вылет из Каира планируется на 01:25, прибытие в Москву - в 06:50, сообщила авиакомпания.

С 12 июня по 2 июля в период проведения в России Чемпионата мира по футболу рейсы будут ежедневными.

Авиасообщение между Египтом и Россией было прекращено по решению Москвы в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, на его борту находились 217 туристов и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт. В начале января 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок в Каир. Последующие два месяца ушло на урегулирование технических вопросов, в том числе бронирование слотов и составление расписания, а также решения вопроса о присутствии в аэропорту Каира российских сотрудников безопасности.