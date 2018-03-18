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Алиев: координация действий в обеспечении стабильных цен на нефть дает хорошие результаты

Экономика и бизнес
18 марта, 12:04 UTC+3 БАКУ БАКУ 18, марта. /ТАСС

Президент Азербайджана заявил, что его страна привержена выполнению обязательств в рамках ОПЕК+

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БАКУ, 18 марта. /ТАСС/. Азербайджан полностью выполняет обязательства по сокращению добычи нефти в рамках договоренностей ОПЕК и ОПЕК+. Об этом заявил в воскресенье президент Ильхам Алиев, принимая в Баку генерального секретаря ОПЕК Мохаммеда Баркиндо, сообщается на сайте главы государства.

"Сотрудничество Азербайджана и ОПЕК успешно продолжается. Азербайджан полностью выполняет свои обязательства, связанные с добычей", - сказал Алиев. По его словам, "скоординированная деятельность по обеспечению стабильности цен на нефть дает хорошие результаты".

Глава ОПЕК особо отметил, что Азербайджан привержен выполнению своих обязательств в рамках ОПЕК+. "В этом заинтересованы не только страны, добывающие нефть, но даже и страны-потребители. Результаты этой работы уже можно видеть в нефтяной промышленности и на мировых рынках", - отметил Баркиндо.

Генсек ОПЕК прибыл в Баку с трехдневным визитом. Как сообщили в ранее в минэнерго Азербайджана, визит носит больше ознакомительный визит. В то же время, отметили в этом ведомстве, будут обсуждаться текущие отношения между Азербайджаном и организацией, вопросы развития сотрудничества в рамках соглашения ОПЕК+. На понедельник запланирована встреча Баркиндо с главой Минэнерго Азербайджана Пярвизом Шахбазовым.

Азербайджан в декабре 2016 года присоединился к соглашению о сокращении добычи нефти в числе 11 стран, не входящие в ОПЕК. В рамках соглашения Азербайджан обязался снизить добычу нефти на 35 тыс. баррелей в сутки. По данным минэнерго, установленный для Азербайджана по соглашению ОПЕК + предел суточной добычи составляет 834 тыс. баррелей. В 2017 году среднесуточная добыча нефти в стране составила 781,9 тыс. баррелей. До подписания соглашения ОПЕК+ среднесуточная добыча в Азербайджане составляла 829 тыс. баррелей.

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