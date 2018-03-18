Первый самолет С919 будет передан заказчику в Китае к 2021 году

ШАНХАЙ, 18 марта. /ТАСС/. Первый создаваемый Китаем собственный реактивный пассажирский узкофюзеляжный самолет С919 будет передан заказчику к 2021 году. Об этом, как сообщает в воскресенье новостной портал "Чжунго синьвэньван", заявил заместитель генерального директора и главный конструктор Китайской корпорации коммерческой авиации (COMAC) У Гуанхуэй.

По его словам, конструкторские работы и испытания самолета для получения лицензии продлятся еще около трех-четырех лет. Первый готовый самолет будет передан авиакомпании China Eastern Airlines к 2021 году, уточнил У Гуанхуэй.

В конце февраля этого года COMAC сообщила о том, что общий портфель заказов на С919 в Китае увеличился до 815 самолетов. В числе заказчиков - 28 китайских и иностранных компаний.

Работа над самолетом

Разработкой и производством С919 COMAC занимается с 2008 года. Первый образец сошел с конвейера на сборочном предприятии в Шанхае в ноябре 2015 года, а в мае 2017 года данный самолет совершил свой первый испытательный полет в шанхайском международном аэропорту Пудун. В настоящее время собрано уже два тестовых образца и начался процесс летных испытаний на получение лицензии для коммерческой эксплуатации самолета.

Самолет С919 может выпускаться в нескольких модификациях с разным количеством посадочных мест (от 158 до 190). Средняя дальность полета составит порядка 4075 км, максимальная - 5000 км. Он может совершать полет на высоте до 12,1 тыс. метров.

На данном этапе самолет оснащен двигательной установкой LEAP-1C компании CFM International - совместного предприятия американской General Electric и французской Safran. Такие же двигатели используются на некоторых самолетах Airbus и Boeing. Корпорация COMAC ранее заявляла о планах в будущем оснастить С919 двигателем собственного производства.

Со строительством С919 высшее руководство страны связывает свои надежды на снижение зависимости рынка воздушного транспорта КНР от иностранных производителей. По оценкам экспертов, самолет будет стоять в одном ряду с Boeing 737 и A320, но при этом отличаться некоторыми характеристиками.