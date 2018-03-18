СМИ: PEDC получила контракты на месторождения Сепехр и Джофейр

ТАСС, 18 марта. Иранская компания Pasargad Energy Development Company (PEDC) в воскресенье подписала контракты на разработку месторождений Сепехр и Джофейр, к которым ранее проявляла интерес российская "Зарубежнефть". Об этом сообщило агентство Shana.

Контракт подписан с Национальной иранской нефтяной компанией (NIOC). Оба месторождения были открыты еще в 1976 году. Они расположены в 60 км от города Ахваз в провинции Хузестан.

Летом 2017 года "Зарубежнефть" в партнерстве с турецкой Unit International и иранской Ghadir Investment подписала трехстороннее соглашение об основных принципах участия в разработке четырех месторождений - Сепехр, Джофейр и Даркхуайн и газового Киш.

Как указывает агентство, NIOC приняла "решение доверить разработку некоторых проектов местным компаниям, чтобы максимизировать их потенциал". В то же время отмечается, что PEDC будет привлекать зарубежных партнеров, обладающих необходимыми технологиями для разработки зрелых месторождений.

Контракт подписан по новой модели - IPC (Iranian Petroleum Contract) - сроком на 20 лет. Прямые капвложения в проекты оцениваются в $2,4 млрд, проектная добыча составит 110 тыс. баррелей нефти в сутки.

14 марта "Зарубежнефть" подписала в Тегеране контракты на разработку месторождений Абан и Западный Пейдар в иранской провинции Илам, приграничной с Ираком. Компания получила операторскую долю в проектах в размере 80%.