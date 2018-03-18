Ваш регион:
Выборы президента РФ - 2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.03:
$ 57.49
€ 70.81
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: Египет ввел антидемпинговые пошлины на продукцию металлопроката из Бельгии, КНР и РФ

Экономика и бизнес
18 марта, 16:39 UTC+3 КАИР КАИР 18, марта. /ТАСС

Меры направлены на "защиту и продвижение отечественного производителя", заявило министерство промышленности и торговли страны

Поделиться
Материал из 1 страницы

КАИР, 18 марта. /ТАСС/. Египет ввел антидемпинговые пошлины на продукцию металлопроката из Бельгии, Китая и России. Об этом объявило министерство промышленности и торговли страны, передает в воскресенье издание "Амуаль аль-Гад".

Согласно решению ведомства, пошлиной в течение пяти лет будет облагаться холоднокатаная сталь из этих стран, причем, импортируемые из Китая листы подлежат налогу в 17%, из Бельгии - 10%, ввозимая из России сталь будет облагаться 10-процентной пошлиной.

Эта мера, отметили в министерстве, "направлена на защиту и продвижение отечественного производителя в дополнение к регулированию импорта".

Ежегодно Египет производит 570 тонн холоднокатаной стали, еще 150 тыс. тонн страна импортирует из-за рубежа. Власти надеются, что в случае сокращения импорта государство сможет постепенно выйти на полностью внутреннее заполнение рынка стали.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Китай Египет Россия Бельгия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Почему так важно проголосовать
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Штаб наблюдателей Москвы назвал самое крупное нарушение на выборах на данный момент
2
На выборах президента России проголосовали более половины избирателей
3
Выборы президента Российской Федерации. Онлайн
4
Выборы президента РФ завершились на Дальнем Востоке
5
Мособлизбирком подтвердил факт вброса бюллетеней на участке в Люберцах
6
Две избирательные урны опечатали в Москве из-за зафиксированных вбросов
7
Ковальчук продал подаренный за победу на ОИ-2018 автомобиль
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте о явке на выборах президента в нашем спецпроекте