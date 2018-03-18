СМИ: Египет ввел антидемпинговые пошлины на продукцию металлопроката из Бельгии, КНР и РФ

КАИР, 18 марта. /ТАСС/. Египет ввел антидемпинговые пошлины на продукцию металлопроката из Бельгии, Китая и России. Об этом объявило министерство промышленности и торговли страны, передает в воскресенье издание "Амуаль аль-Гад".

Согласно решению ведомства, пошлиной в течение пяти лет будет облагаться холоднокатаная сталь из этих стран, причем, импортируемые из Китая листы подлежат налогу в 17%, из Бельгии - 10%, ввозимая из России сталь будет облагаться 10-процентной пошлиной.

Эта мера, отметили в министерстве, "направлена на защиту и продвижение отечественного производителя в дополнение к регулированию импорта".

Ежегодно Египет производит 570 тонн холоднокатаной стали, еще 150 тыс. тонн страна импортирует из-за рубежа. Власти надеются, что в случае сокращения импорта государство сможет постепенно выйти на полностью внутреннее заполнение рынка стали.