Министры финансов и главы ЦБ G20 обсудят кибербезопасность и криптовалюты

БУЭНОС-АЙРЕС, 19 марта. /ТАСС/. Министры финансов 22 стран и 17 руководителей центральных банков G20, которая в понедельник начинает свою работу в столице Аргентины, традиционно обсудят ключевые вопросы мировой экономики, сделав акцент на таких темах как привлечение частных инвестиций в инфраструктуру, а также на вопросах информационной безопасности, контроля за криптовалютами и развития цифровых финансовых технологий, которые были включены в повестку по просьбе Германии и Франции.

Российскую делегацию на нынешней встрече будут представлять глава Банка России Эльвира Набиуллина, ее первый заместитель Ксения Юдаева, а также заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак.

Кибербезопасность и финтехнологи

Как сообщал Сторчак, вопросы информационной безопасности и развития цифровых финансовых технологий войдут в повестку встречи министров финансов и глав центробанков стран G20. По его словам, кибербезопасность и цифровизация экономики, а также регулирования финансовых технологий были внесены в повестку дня впервые на уровень министров.

По словам Сторчака, финансовые регуляторы, скорее всего, договорятся придерживаться нынешней, консервативной позиции.

Пресс-служба саммита также сообщила, что в фокусе участников нынешней встречи - возможные долгосрочные риски для финансовой стабильности, связанные с бурным развитием цифровых валют.

Кроме того, делегаты обсудят снижение рисков, связанных со стремительным развитием и внедрением инноваций в финансовой сфере и их эффективность для экономического роста.

Традиционная повестка

Помимо цифровизации и финтеха участники встречи в Буэнос-Айресе обсудят традиционные вопросы, затрагивающие мировую экономику, такие как международная финансовая система, международная налоговая система и финансовое регулирование.

Приоритетом текущей повестки, выбранным аргентинской стороной, станет обсуждение финансирования инфраструктуры и влияние ее развития на экономику и социальную сферу,

Как сообщает пресс-служба саммита, дискуссия по данному вопросу будет проходить на тему развития инфраструктуры, как нового класса активов, который привлекателен для инвесторов. В то же время, мобилизация частных инвестиций в инфраструктуру повышает производительность и создает более стабильный долгосрочный рост.

Саммит G20

Встреча министров финансов и глав ЦБ состоится в Буэнос-Айресе в рамках подготовки к проведению саммита G20, который пройдет в аргентинской столице с 30 ноября по 1 декабря. В этом году председателем G20 является Аргентина.