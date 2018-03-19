Участники Делового форума предпринимателей Камчатки обсудят проблемы бизнеса в ДФО

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 марта. /ТАСС/. Более 300 человек станут участниками Делового форума предпринимателей, который открывается в понедельник в Петропавловске-Камчатском. Об этом сообщили ТАСС в оргкомитете форума.

"Ожидается, что в мероприятии примут участие более 300 человек из числа бизнес-сообщества, потенциальных предпринимателей, в том числе из регионов Дальневосточного федерального округа (ДФО), известных российских экспертов, аналитиков, консультантов и бизнес-тренеров, а также представителей органов государственной власти и Камчатского края. <...> Цель форума - трансформация бизнес-пространства региона и создание комфортных условий для бизнеса при помощи новых моделей сотрудничества и взаимодействия", - уточнили в оргкомитете.

Первым мероприятием форума станет отраслевой форум Российской ассоциации по связям с общественностью "Дни PR". Его участники обсудят как адаптировать лучшие федеральные и региональные практики в области PR под задачи и реалии Камчатского края, определят роль органов власти и крупных корпораций в повышении узнаваемости бренда Камчатки.

Одним из мероприятий форума станет выставка "Заповедная природа России". "Природоохранный фотопроект, реализованный ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник", будет представлен в качестве примера успешного продвижения территории на международном уровне. В течение юбилейного для заповедной системы 2017 года, объявленного в России Годом экологии, выставка "Заповедная природа России" многократно экспонировалась в зарубежных странах и российских регионах. Ее посетили около 8 млн человек", - пояснили в пресс-службе правительства региона.

Деловой форум предпринимателей будет проходить три дня. На нем, в частности, будут обсуждаться проблемы господдержки бизнеса, финансовые возможности развития бизнеса на Дальнем Востоке, взаимоотношение бизнеса и региональных властей. Особое внимание будет уделено региональным проблемам, таким как преимущества кооперации и перспективы реализации совместных бизнес-проектов в рыбохозяйственной, сельскохозяйственной отраслях и туризме на Камчатке, развитие систем коммуникации на полуострове и перспективы реализации экспортного потенциала Камчатского края. "Специфика форума в том, что все темы будут рассмотрены с точки зрения особенностей региона", - подчеркнули в оргкомитете.