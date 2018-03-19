Титов надеется, что его экономическая программа после выборов станет основной в стране

АБРАУ-ДЮРСО /Краснодарский край/, 19 марта. /ТАСС/. Кандидат в президенты России, бизнес-омбудсмен Борис Титов надеется, что его экономическая программа после победы действующего президента страны Владимира Путина будет принята за основу для развития экономики страны. Об этом Титов заявил журналистам.

По данным ЦИК, действующий президент России Владимир Путин лидирует на выборах главы государства, набирая 75,57% после обработки 60,02% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий. Борис Титов набирает пока 0,65% голосов.

"Новый президент России - президент Путин, он выбирает (программу). Он выбирал это и до выборов - мы собирались в экономический совет, где были представлены программы и [главы Центра стратегических разработок, бывшего министра финансов России Алексея] Кудрина, и наша. И мы считаем, что после политических выборов президента России будет самый главный - экономический выбор", - сказал он.

По его словам, он не получил "слишком много голосов, но это голоса особого качества - это управленческой и интеллектуальной элиты России". "И то, что нас поддерживает огромное количество не только предпринимателей, но и простых людей… не может не быть услышано. Мы надеемся, что президент нас услышит, и наша программа станет основной в экономической программе страны", - подчеркнул он. Титов отметил, что он и его команда использовали площадку выборов, чтобы "провести главную идею" - чтобы план его и команды "стал более узнаваемым".

"До этого нас не слышали, а сегодня нас слышит огромное количество людей в России, и наша работа только начинается. Мы должны убедить власть, что нужна смена экономической модели, что нельзя жить так, как мы привыкли. В новых экономических условиях нужно опираться на людей, на миллионы людей, на их частную предпринимательскую инициативу, на создание современных промышленных производств, на развитое технологичное частное сельское хозяйство", - подчеркнул он.

"Мы считаем, что основная проблема страны - это проблема экономическая. Доходы населения падают уже четвертый год подряд, с этими ценами на нефть не работает старая сырьевая, застойная модель управления, основанная на пяти-десяти крупных компаниях и госбанков. Это все мы доносили до людей", - добавил Титов.

Программы развития экономики

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития начало работать над своей программой ускоренного роста практически сразу после того, как в прошлом году в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин поставил цель достичь темпа роста не ниже среднемирового к 2020 году (прогнозируется, что среднемировой рост ВВП к этому времени будет на уровне около 3% в год). Данная программа является самой "засекреченной" из трех, известны лишь ее контуры и общие направления. В частности, большое внимание в ней уделяется цифровизации экономики, повышению производительности труда и развитию человеческого капитала. Отдельный блок программы посвящен стимулированию финансирования инфраструктурных проектов, в том числе на основе государственно-частного партнерства и инфраструктурной ипотеки.

Стратегия Столыпинского клуба (главой президиума которого является бизнес-омбудсмен Борис Титов), по расчетам авторов проекта, позволит России ускорить темпы роста ВВП до 5% в год. Она подразумевает запуск программы по созданию новых рабочих мест, улучшению уровня жизни и обеспечению благоприятного инвестиционного климата. Документ также предусматривает проведение судебной реформы и снижение административного давления на бизнес. Для финансирования реформ предлагается увеличить эмиссию, нарастить госдолг и отказаться от политики плавающего курса рубля, при этом члены Столыпинского клуба выступают против повышения пенсионного возраста.

Центр стратегических разработок, который возглавляет экс-министр финансов Алексей Кудрин, свою стратегию не публиковал, однако эксперты ЦСР регулярно выступают с докладами по отдельным секторам экономики и возможным реформам в них. Эти доклады, скорее всего, служат основой для общей программы Центра. Согласно заявлениям Кудрина, в приоритетах программы - реформы госуправления, пенсионной и правоохранительной систем, а также меры по снижению роли государства в экономике и перераспределение бюджетных расходов в пользу развития человеческого капитала и инфраструктуры.

Кроме того, ЦСР предлагает повысить минимальный размер оплаты труда до прожиточного минимума, приватизировать государственные энергетические активы и не увеличивать налоговую нагрузку на бизнес в ближайшие шесть лет. Что касается повышения пенсионного возраста, то Кудрин ранее уже неоднократно выступал в защиту этой идеи. По его мнению, повышать пенсионный возраст нужно уже с 2019-2020 годов до 63 лет у женщин и до 65 лет у мужчин. В случае одобрения предложений ЦСР темпы роста российской экономики могут превысить 2,5% уже к концу 2018 года, заявлял Кудрин.