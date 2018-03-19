Новак: РФ рассмотрит возможность выхода из сделки ОПЕК+ по достижении балансировки рынка

ТАСС, 19 марта. Россия рассмотрит возможность постепенного выхода из сделки ОПЕК+ после восстановления баланса на международном рынке нефти, ожидаемого в третьем - четвертом квартале текущего года. Об этом заявил в понедельник в эфире Bloomberg TV министр энергетики РФ Александр Новак.

Ранее министр нефти Ирана (член ОПЕК, также участвует в соглашении) Бижан Намдар Зангане допустил, что Россия может выйти из сделки ОПЕК+ до конца 2018 года.

"Как только цель - балансировка рынка - будет достигнута, мы начнем рассматривать возможность постепенного выхода из сделки (ОПЕК+ о сокращении добычи нефти)", - сказал Новак, подчеркнув, что стороны привержены договоренности достичь стабилизации ситуации на рынке. "Только после этого могут быть рассмотрены и предприняты дальнейшие действия", - пояснил министр.

По его словам, восстановление баланса на нефтяном рынке может произойти, "начиная с третьего - четвертого квартала" 2018 года.

Соглашение о сокращении добычи нефти было достигнуто в конце 2016 года странами ОПЕК и не входящими в картель государствами - экспортерами нефти. Согласно условиям, участники сделки должны снизить добычу суммарно на 1,8 млн баррелей в сутки (к октябрю 2016 года, принятому за базовый уровень в сделке). Самые большие квоты по сокращению у Саудовской Аравии (486 тыс. баррелей в сутки) и России (300 тыс. баррелей в сутки). Россия достигла своей квоты в мае 2017 года и с тех пор ее удерживает.