Четыре вертолетные площадки введут в эксплуатацию в аэропорту на Ямале

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Три площадки для вертолетов Ми-8 и одну - для вертолетов Ми-26 введут в эксплуатацию в аэропорту в селе Красноселькуп в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) в рамках реконструкции аэропортового комплекса. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе губернатора региона.

"Сегодня на объекте необходимо завершить устройство периметрового ограждения и ввести в эксплуатацию новые вертолетные площадки: три площадки для вертолетов Ми-8 и одну - для Ми-26, которая значительно больше по площади. Для завершения второй фазы строительства нужно завершить взлетно-посадочную полосу (ВПП), а также построить аварийно-спасательную станцию", - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что ввод в эксплуатацию вертолетных площадок и перенос перевозок с действующего места позволит достроить ВПП, которая по проекту заканчивается на месте действующих вертолетных площадок, и обеспечить воздушные судна новыми местами стоянки, оборудованными современной светосигнальной системой.

"Сейчас устанавливается периметровое ограждение протяженностью свыше шести километров. Продолжается завоз материалов для первого этапа строительства: цемент, мачты освещения и другое. После мы приступим к установке фундаментов под мачты освещения и облакомер", - приводит пресс-служба слова руководителя проекта "Реском - Тюмень" Владимира Репецкого.

О реконструкции

По данным властей, реконструкция аэропортового комплекса в селе Красноселькуп осуществляется с 2012 года. В 2014 году аэродром перевели в статус посадочной площадки. Сейчас в аэропорту выполнили отсыпку ВПП, частично уложили плиты основания, устроили рулежные дорожки, перрон, смонтировали светосигнальное оборудование, построили котельную и трансформаторную подстанцию.

Из аэропорта Красноселькуп выполняются рейсы по направлениям Красноселькуп - Новый Уренгой, Красноселькуп - Толька и Красноселькуп - Тарко-Сале. Общий пассажиропоток по итогам 2017 года составил 14 894 пассажира. Для посадки воздушных судов используют три временные площадки.

Всего на территории ЯНАО работает десять аэропортов, семь из них принимают и отправляют пассажиров, грузы и почту внутри округа и за его пределы. Ведомственные аэропорты Бованенково, Сабетта и Ямбург обеспечивают грузовые и вахтовые перевозки.