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Чистая прибыль "Роснефти" в 2017 году по МСФО выросла на 27,6%

Экономика и бизнес
19 марта, 10:14 дата обновления: 19 марта, 10:42 UTC+3

При этом выручка компании за этот период увеличилась до 6 трлн рублей

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© Сергей Коньков/ТАСС

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Чистая прибыль "Роснефти" по итогам 2017 года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) выросла на 27,6% - до 222 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

"Среднесуточная добыча жидких углеводородов в IV квартале 2017 г. составила 4,55 млн баррелей. За 2017 год компания добыла 225,5 млн т жидких углеводородов (4,58 млн баррелей в сутки), повысив среднесуточный объем производства на 7,6%", - сообщается в пресс-релизе.

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Добыча углеводородов "Роснефти" в 2017 году выросла на 6,3% - до 281,7 млн т нефтяного эквивалента, при этом суточная добыча увеличилась на 6,5% - до 5,72 млн баррелей нефтяного эквивалента (б.н.э.).

В компании отмечают, что, как исключая операционные показатели "Башнефти", так и включая их с января 2016 года, "Роснефть" продемонстрировала положительную динамику добычи в 2017 году, несмотря на внешние ограничения, наложенные в октябре 2016 года.

Одним из ключевых достижений 2017 году стал опережающий рост добычи нефти "РН-Юганскнефтегаз". По итогам года предприятие увеличило производство нефти на 4,5% - до свыше 66,5 млн т, а в четвертом квартале суточная добыча достигла свыше 190 тыс. т. (более 69 млн т в годовом выражении).

Среди других крупных зрелых активов, продемонстрировавших рост суточной добычи, - "РН-Няганьнефтегаз" (+1,6%), "Варьеганнефтегаз" (+0,7%), а также "Самаранефтегаз" (+1,4%). Во многом, росту добычи способствуют существующие налоговые стимулы для месторождений с низкопроницаемыми коллекторами.

В 2017 году "Роснефть" начала промышленную эксплуатацию трех месторождений Уватского проекта - Северо-Тямкинского, Северо-Тамаргинского и Косухинского. Извлекаемые запасы по категории АВ1С1+В2С2 указанных месторождений на 1 января 2018 года составляют около 54 млн т нефти.

Развитие проектов нефтедобычи в 2017 году

В соответствии с планом развиваются действующие крупные проекты, такие как "Сузун" и "Мессояханефтегаз", на которых в доле компании за 2017 год добыто более 5,7 млн т нефти. На проектах продолжается эксплуатационное бурение, ведутся завершающие работы на второй очереди УПН Сузунского месторождения и расширение объектов подготовки нефти ЦПС на Восточно-Мессояхском месторождении.

В 2017 году "Роснефтью" была запущена добыча на ряде новых крупных проектов. Официальный ввод в эксплуатацию пускового комплекса Эргинского кластера в Западной Сибири и старт отгрузки первой партии товарной нефти в трубопроводную систему "Транснефти" состоялся в ноябре 2017 года.

В режиме комплексного технологического опробования начата эксплуатация установки подготовки нефти (УПН-1) на Юрубчено-Тохомском месторождении в Восточной Сибири, завершаются строительно-монтажные работы на объектах первой очереди проекта и продолжаются эксплуатационное бурение, дальнейшее развитие производственной и сопутствующей инфраструктуры. Совокупная добыча данных проектов в 2017 году составила около 1 млн т, а суточная добыча в конце года уже превысила 50 тыс. баррелей.

Ранее сообщалось, что совет директоров "Роснефти" одобрил стратегическую программу развития компании в периметре до 2022 года, основной упор будет сделан на интенсификацию добычи и ускоренный рост цифровизации бизнеса.

Глава "Роснефти" Игорь Сечин сообщал, что оценочный чистый эффект от реализации стратегии составит 15-20% действующей капитализации компании.

Как отмечал первый вице-президент "Роснефти" Павел Федоров, стратегия "Роснефти" основана на консервативном прогнозе цены на нефть - $47 за баррель на весь период. По его словам, инвестиции компании просчитываются на двухлетний период, на 2018 год эта цифра планируется на уровне 950 млрд руб., на 2019 год - более 1 трлн руб. (без учета проектов, в которых "Роснефть" имеет миноритарную долю - прим. ТАСС). Согласно стратегии, органический рост добычи до 2022 года оценивается в 30 млн т.

Добыча нефти и газа

"Роснефть" по итогам 2017 года увеличила добычу нефти и конденсата на 7,3% до 225,5 млн тонн. "Среднесуточная добыча жидких углеводородов в IV квартале 2017 года составила 4,55 млн барр. За 2017 год компания добыла 225,5 млн т жидких углеводородов (4,58 млн барр. в сутки), повысив среднесуточный объем производства на 7,6%", - сообщается в пресс-релизе

Компания также увеличила добычу газа. "По итогам 2017 года добыча газа составила 68,41 млрд куб. м, увеличившись на 2% год к году. Рост добычи обусловлен приобретением в IV квартале 2016 года активов "Башнефти", запуском в 2017 году в "Варьеганнефтегазе" новых скважин и увеличением сдачи газа через Тюменскую компрессорную станцию после реконструкции, а также запуском новых и оптимизацией режимов работы действующих скважин в "Сибнефтегаз", - отмечается в пресс-релизе.

Добыча газа в четвертом квартале 2017 года составила 17,55 млрд куб. м, увеличившись на 5,3% по сравнению с предыдущим кварталом в основном за счет завершения планово-предупредительных ремонтов на береговом комплексе подготовки Чайво, Тюменской компрессорной станции и газоперерабатывающих заводах "Сибура" в третьем квартале 2017 года. Уровень полезного использования попутного нефтяного газа в 2017 году составил 89,2%.

В декабре "Роснефть" в составе международного консорциума начала добычу газа в рамках проекта по разработке месторождения Zohr на шельфе Египта. Реализация проекта такого масштаба совместно с зарубежными партнерами позволит "Роснефти" расширить опыт в освоении шельфовых месторождений и укрепить свои позиции на стратегически важном рынке Египта.

В июне глава компании Игорь Сечин сообщал, что "Роснефть" ожидает среднегодовой рост добычи газа на уровне 10%. Он также отмечал, что в 2019 году добыча на газовом проекте "Роснефти" - "Роспан" - может составить 20 млрд кубометров.

"Роснефть" осуществляет добычу газа посредством 30 дочерних обществ и совместных предприятий в Западной и Восточной Сибири, Центральной России, на юге европейской части России, Дальнем Востоке, а также во Вьетнаме и Венесуэле. Согласно стратегии по развитию газового бизнеса, "Роснефть" к 2020 году планирует выйти в лидеры среди независимых производителей газа с годовой добычей в 100 млрд кубометров.

Предоплаты по контрактам

ПАО "НК "Роснефть" в 2017 году поставила нефти в счет предоплаты по долгосрочным договорам на 255 млрд рублей против 122 млрд рублей в 2016 году, следует из отчетности компании.

"Зачет предоплаты по указанным контрактам составил 255 млрд рублей и 122 млрд рублей ($7,59 млрд и $3,85 млрд по курсу на даты предоплат, не подлежащие переоценке по текущему курсу) за 2017 год и 2016 год", - говорится в документе.

Остаток задолженности "Роснефти" по таким контрактам на 31 декабря 2017 года составлял 1,322 трлн руб. против 1,586 трлн руб. на 1 января 2017 года

В течение 2013-2014 годов "Роснефть" подписала ряд долгосрочных договоров на поставку нефти и нефтепродуктов, предусматривающих получение предоплаты. Суммарный минимальный объем будущих поставок по данным договорам составляет около 400 млн т. Цена нефти и нефтепродуктов определяется на основе текущих рыночных котировок. Погашение предоплаты осуществляется путем физической поставки нефти и нефтепродуктов.

"Роснефть" имеет долгосрочные обязательства по авансам, полученным в рамках соглашений о долгосрочных поставках нефти с крупнейшими мировыми нефтетрейдинговыми компаниями China National United Oil Corporation, Glencore, Vitol и Trafigura.

Поставки на Кубу

"Роснефть" в 2017 году поставила в адрес кубинской компании Cubametales 220 тыс. т нефти и базовых масел. В сообщении российской компании указано, что поставки были выполнены в рамках межправительственного соглашения между Российской Федерацией и Республикой Куба.

Ранее планировалось, что поставки составят до 250 тыс. т нефти, однако сроки не уточнялись.

Ранее СМИ сообщали, что в конце 2016 года председатель Госсовета и Совета министров Республики Куба Рауль Кастро попросил президента РФ Владимира Путина обеспечить поставку нефти и нефтепродуктов в республику в связи с появившимися там проблемами с сырьем из Венесуэлы.

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