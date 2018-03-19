Путин поручил изучить вопрос о продлении ж/д ветки от Красноярска до аэропорта Емельяново

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и компании РЖД изучить возможность строительства железнодорожной ветки от Красноярска до аэропорта Емельяново, которая позволит соединить воздушную гавань с городом. Соответствующий пункт содержится в перечне поручений по итогам совещания по вопросу подготовки Универсиады-2019, опубликованном на сайте Кремля.

"Правительству РФ совместно с правительством Красноярского края и открытым акционерным обществом "Российские железные дороги" [поручаю] рассмотреть вопрос о целесообразности строительства железнодорожной ветки от станции Бугач до международного аэропорта Красноярск (Емельяново) с учетом перспектив развития данного аэропорта-хаба и планов развития Емельяновского района Красноярского края", - говорится в перечне.

Президент распорядился подготовить доклад по этому вопросу к 25 апреля 2018 года.