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Путин поручил изучить вопрос о продлении ж/д ветки от Красноярска до аэропорта Емельяново

Экономика и бизнес
19 марта, 10:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, марта. /ТАСС

Глава государства распорядился подготовить доклад по этому вопросу к 25 апреля

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МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и компании РЖД изучить возможность строительства железнодорожной ветки от Красноярска до аэропорта Емельяново, которая позволит соединить воздушную гавань с городом. Соответствующий пункт содержится в перечне поручений по итогам совещания по вопросу подготовки Универсиады-2019, опубликованном на сайте Кремля.

"Правительству РФ совместно с правительством Красноярского края и открытым акционерным обществом "Российские железные дороги" [поручаю] рассмотреть вопрос о целесообразности строительства железнодорожной ветки от станции Бугач до международного аэропорта Красноярск (Емельяново) с учетом перспектив развития данного аэропорта-хаба и планов развития Емельяновского района Красноярского края", - говорится в перечне.

Президент распорядился подготовить доклад по этому вопросу к 25 апреля 2018 года.

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