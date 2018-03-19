"Роснефть" в 2017 году выдала Иракскому Курдистану $2,1 млрд аванса на поставку нефти

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Компания "Роснефть" в 2017 году выдала аванс правительству Иракского Курдистана на $2,1 млрд, говорится в отчете компании по международным стандартам финансовой отчетности.

"В течение 2017 года компания выдала аванс в общей сумме $2,1 млрд правительству Курдистана в рамках контракта на поставку нефти", - сообщается в документе.

Ранее сообщалось, что "Роснефть" и Иракский Курдистан заключили долгосрочный контракт на поставку нефти в адрес российской компании в 2017-2019 годы. Контракт подписан в рамках заключенного между "Роснефтью" и правительством Курдистана соглашения о сотрудничестве в области разведки, добычи, инфраструктуры, логистики и трейдинга углеводородов.

Глава "Роснефти" Игорь Сечин говорил, что контракт позволит обеспечить сырьем расширяющуюся международную сеть нефтеперерабатывающих заводов "Роснефти" и повысить их эффективность.

Планы "Роснефти" в Иракском Курдистане

"Роснефть" и правительство Иракского Курдистана ранее договорились о начале геологоразведочных работ на пяти нефтяных блоках в регионе, в случае успеха их промышленная эксплуатация начнется с 2021 г. Российская компания может заплатить за вхождение в проект в общей сложности до 400 млн долларов, из которых 200 млн долларов "могут быть компенсированы за счет добытой на блоках нефти". Доля группы "Роснефть" в соглашении о разделе продукции составит 80%. По консервативным оценкам, суммарные извлекаемые запасы нефти на этих пяти блоках могут составить около 670 млн баррелей.

В июне 2017 года "Роснефть" и правительство Курдского автономного региона Ирака подписали ряд юридически обязывающих соглашений о расширении сотрудничества в сфере разведки и добычи углеводородов, коммерции и логистики. Стороны планируют создать совместное предприятие для реализации инфраструктурного проекта в Иракском Курдистане. "Роснефть" получила доступ к управлению крупной региональной транспортной системой, мощностью 700 тыс. баррелей в сутки с планируемым расширением до уровня 950 тыс. баррелей в сутки.

20 октября в пресс-службе "Роснефти" проинформировали, что компания и Иракский Курдистан объявили о начале реализации проекта по эксплуатации нефтепровода в Курдском автономном регионе. Доля "Роснефти" в проекте может составить 60%, другим участником проекта с долей участия 40% станет текущий оператор нефтепровода - компания KAR Group. В Багдаде, однако, заявляют, что, согласно полученным от "Роснефти" разъяснениям, это решение является предварительным.

25 сентября 2017 года в Иракском Курдистане, статус автономии которого закреплен в конституции Ирака, прошел референдум о независимости. Местная Высшая избирательная комиссия объявила, что свыше 90% участвовавших в плебисците высказались за отделение. Правительство Ирака считает, что референдум прошел в нарушение основного закона, и не признает результатов голосования. Главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин отмечал, что внутренние противоречия Иракского Курдистана и Ирака должны быть решены между собой, а российская компания будет соблюдать законодательство.