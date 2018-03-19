"Роснефть" консолидировала розничный бизнес в единый субхолдинг на 99%

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Нефтяная компания "Роснефть" в 2017 году на 99% завершила консолидацию розничного бизнеса в единый субхолдинг, говорится в сообщении компании.

"К концу 2017 года практически завершена консолидация обществ розничного бизнеса с целью формирования оптимальной структуры управления бизнесом - в единый субхолдинг консолидированы 99% обществ розничного бизнеса компании", - отмечается в пресс-релизе.

Ранее источник сообщал ТАСС, что "Роснефть" может уже в 2018 году выделить розничный бизнес в рамках создаваемой холдинговой структуры управления. Компания рассчитывает значительно увеличить свою капитализацию, обособив розницу в качестве бизнес-единицы. "Роснефть" также планировала до конца 2017 года определить оптимальную структуру этого бизнеса и другие условия возможной сделки, включая схемы привлечения потенциальных инвесторов.

На годовом собрании акционеров 22 июня 2017 года глава "Роснефти" Игорь Сечин сказал, что компания прорабатывает вопрос перехода на холдинговую структуру управления с реализацией пилотного проекта в розничном сегменте.