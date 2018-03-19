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МИД Польши: Берлин должен пересмотреть отношение к "Северному потоку - 2" из-за Скрипаля

Экономика и бизнес
19 марта, 11:21 UTC+3 ВАРШАВА ВАРШАВА 19, марта. /ТАСС

Польский замминистра иностранных дел Конрад Шиманьский заявил, что стоит задуматься, "является ли Россия партнером, заслуживающим доверия"

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Заместитель главы МИД республики Конрад Шиманьский

Заместитель главы МИД республики Конрад Шиманьский

© EPA/MACIEJ KULCZYNSKI

ВАРШАВА, 19 марта. /ТАСС/. Польша считает, что ФРГ должна пересмотреть свое отношение к проекту строительства газопровода "Северный поток - 2" после инцидента в Солсбери с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем. Об этом заявил в понедельник заместитель главы МИД республики Конрад Шиманьский в интервью радиостанции RMF FM.

По словам замминистра, эта тема будет одной из главных в ходе запланированных во второй половине дня в Варшаве переговоров премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Как отметил Шиманьский, "после Солсбери сложилась новая ситуация". "Несомненно это один из аспектов политики России в отношении Европы, а не только в отношении Великобритании. Стоит еще раз задуматься, является ли Россия партнером, заслуживающим доверия", - утверждает он.

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"Мы можем только убеждать Германию в том, что с "Северным потоком - 2" связаны только негативные последствия", - добавил Шиманьский, признав, что ФРГ - независимая страна.

Вместе с тем в пятницу 16 марта в ходе визита в Варшаву новый глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия рассматривает "Северный поток - 2" в качестве исключительно экономического проекта и не считает возможным связывать его с делом Скрипаля.

Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись 4 марта воздействию нервно-паралитического вещества, их обнаружили без сознания в городе Солсбери. Британские власти обвинили РФ в причастности к отравлению, но каких-либо доказательств не представили. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов и о приостановке двусторонних контактов на высоком уровне. В субботу МИД РФ сообщил, что Россия объявила персонами нон грата и высылает в недельный срок 23 британских дипломата, закроет генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекращает деятельность Британского совета в РФ.

"Северный поток - 2" - проект расширения действующего магистрального газопровода "Северный поток", связывающего Россию и Германию по дну Балтийского моря в обход транзитных государств: Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран. Трубопровод в целом повторяет маршрут "Северного потока", но будет начинаться не у Выборга, а у Усть-Луги (также в Ленинградской области). Он пройдет через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств - России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

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Персоны
Меркель, Ангела Моравецкий, Матеуш Скрипаль, Сергей Викторович
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Дело Сергея Скрипаля
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