ЦБ рассмотрит использование публичной информации для сокращения требований к отчетностям

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Банк России по мере развития электронного публичного юридически значимого документооборота рассмотрит возможность использования информации из открытых источников для сокращения требований к отчетности участников финансового рынка. Об этом говорится в ответах регулятора на вопросы участников встречи с представителями ЦБ, прошедшей в оздоровительном комплексе "Бор" в начале февраля.

"Банк России активно использует открытые источники информации в своей повседневной деятельности. По мере развития электронного юридически значимого документооборота в публичном секторе Банк России рассмотрит возможности использования публичных информационных ресурсов для целей сокращения требований к отчетности участников финансового рынка", - отмечается в документе.

Банк России также планирует консультации и совместные проекты с ведомствами "по унификации показателей отчетности и внедрению системы "единого окна" для однократной передачи организациями финансового рынка информации отчетности, пригодной для совместного использования различными ведомствами".