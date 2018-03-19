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ЦБ рассмотрит использование публичной информации для сокращения требований к отчетностям

Экономика и бизнес
19 марта, 11:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, марта. /ТАСС

Регулятор также проведет консультации и совместные проекты с ведомствами по внедрению системы "единого окна"

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© Сергей Бобылев/ТАСC

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Банк России по мере развития электронного публичного юридически значимого документооборота рассмотрит возможность использования информации из открытых источников для сокращения требований к отчетности участников финансового рынка. Об этом говорится в ответах регулятора на вопросы участников встречи с представителями ЦБ, прошедшей в оздоровительном комплексе "Бор" в начале февраля.

"Банк России активно использует открытые источники информации в своей повседневной деятельности. По мере развития электронного юридически значимого документооборота в публичном секторе Банк России рассмотрит возможности использования публичных информационных ресурсов для целей сокращения требований к отчетности участников финансового рынка", - отмечается в документе.

Банк России также планирует консультации и совместные проекты с ведомствами "по унификации показателей отчетности и внедрению системы "единого окна" для однократной передачи организациями финансового рынка информации отчетности, пригодной для совместного использования различными ведомствами".

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