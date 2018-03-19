Прибыль российского банковского сектора в январе-феврале упала на 16%

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Прибыль российского банковского сектора в январе-феврале 2018 года снизилась на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составила 178 млрд руб., следует из материалов Банка России.

Как отмечает регулятор, влияние на показатели прибыли оказывают проходящие процедуру финансового оздоровления банки, которые своевременно не признали убытки за предыдущие периоды их работы. На показатели всего банковского сектора повлияла справедливая оценка их активов.

Таким образом, без учета финансовых результатов таких банков прибыль по сектору в январе-феврале 2018 года выросла на 32,1% и превысила 280 млрд руб.

Кредиты экономике в январе-феврале выросли на 1,2%, в том числе кредиты нефинансовым организациям - на 1%. Регулятор также сообщил об увеличении портфеля кредитов физлицам на 1,7%.

Сезонное снижение вкладов населения (-0,1%) было компенсировано ростом объема депозитов и средств на счетах организаций (+0,4%).

Вклады населения в феврале выросли на 1,4% и составили 25,8 трлн рублей, практически полностью компенсировав сезонное январское снижение.