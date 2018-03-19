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Башкирский суд полностью снял арест с имущества АФК "Система" по делу с "Роснефтью"

Экономика и бизнес
19 марта, 11:50 дата обновления: 19 марта, 12:07 UTC+3

Ранее стороны сообщили, что все спорные вопросы урегулированы

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Здание АФК "Система"

Здание АФК "Система"

© Сергей Савостьянов/ТАСС

УФА, 19 марта. /ТАСС/. Арбитражный суд Башкирии полностью снял арест с имущества АФК "Система" в связи с выполнением условий мирового соглашения с "Роснефтью", о чем ходатайствовали стороны, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Ходатайство удовлетворить", - сказала судья.

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Арест снят 100% "Медси", 90,5% агрохолдинга "Степь", 71,87% МТС-банка, 100% "Система Телеком Активы", 98,78% "Лидер-Инвеста", 16,18% Segezha Group, 88,78% "Группы Кронштадт", 45,96% "Системы Отель Менеджмент" и 27% Объединенного мостостроительного предприятия.

Ранее "Роснефть" и АФК "Система" попросили суд снять арест со всех активов корпорации в связи с выполнением условий мирового соглашения. "Подано совместное ходатайство об отмене обеспечительных мер в рамках мирового соглашения, заключенного сторонами, поскольку ответчиками были исполнены в полном объеме обязательства по возмещению убытков. Стороны просят отменить меры", - сказал представитель "Роснефти".

Представитель АФК "Система" поддержал ходатайство, отметив, что "стороны урегулировали все спорные вопросы", существовавшие между компаниями.

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