Президенту России предстоит развивать экономику, обновив майские указы

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Новая экономическая повестка президента России продолжит основываться на ключевых ориентирах майских указов 2012 года, однако станет масштабнее. Ее выполнение потребует роста производительности труда и инвестиций, развития частного бизнеса, а также улучшения качества госуправления.

По данным ЦИК, в воскресенье на выборах президента России Владимир Путин получил самый высокий результат в истории последних президентских кампаний. По предварительным данным, за Путина проголосовали более 56 млн человек, или 76,66%.

В ходе ежегодного послания Федеральному собранию 1 марта 2018 года российский лидер поставил цель вывести российскую экономику на более высокие темпы роста, чем показывает мировая экономика, прибавившая в 2017 году, по оценке МВФ, на 3,7%. Для сравнения, по предварительной оценке Росстата, рост ВВП РФ в 2017 году составил 1,5%.

Ключевой пункт в перечне поручений по реализации послания главы государства - определение национальных целей развития страны на среднесрочный период. Указы, в которых это должно быть прописано, станут продолжением майских указов 2012 года и послужат ориентиром экономического развития России на ближайшие годы.

"Будут определены приоритеты и цели, которые будут обязательны для всех уровней власти, для всех органов власти, включая правительство РФ, субъекты, муниципалитеты на всей территории РФ", - заявил в пятницу помощник президента РФ Андрей Белоусов.

В ходе послания Путин озвучил еще одну ключевую задачу государства: увеличить ВВП на душу населения в 1,5 раза к середине 2020-х годов, что позволит РФ закрепиться в пятерке крупнейших экономик мира. Он также заявил, что рассчитывает на конкретный план действий от нового правительства и Банка России, который обеспечит рост инвестиций до уровня 25-27% ВВП, а также призвал кардинально улучшить деловой климат и обеспечить высочайший уровень предпринимательских свобод и конкуренций. Признав важным источником роста экономики развитие несырьевого экспорта, Путин призвал снять все административные барьеры и создать режим наибольшего благоприятствования для тех компаний сектора, которые работают и выходят на внешние рынки.

Ключевые направления развития

Десять ключевых направлений, обозначенных президентом РФ Владимиром Путиным в ежегодном послании Федеральному собранию, будут реализованы через механизм национальных проектов или программ. В социальные направления вошли здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, демография. Экономический блок включает в себя такие цели, как повышение производительности труда, развитие цифровой экономики, строительство качественных и безопасных дорог, развитие малого и среднего бизнеса и поддержка экспорта.

Белоусов напомнил, что реализация майских указов сопровождалась огромным количеством поручений президента и председателя правительства. "Образовался такой вал поручений. Конечно, они все стояли на контроле, они выполнялись, и так далее. Этих поручений - без преувеличений - были сотни. Это означает, по-русски говоря, ручное управление", - сказал чиновник.

Теперь ответственность за реализацию поручений президента, по словам Белоусова, будет распределена иначе. В частности, члены правительства получат при выполнении задач больше свободы, но и больше ответственности. "Ответственность будет общая, но разделенная. Но с большей свободой - хочу это подчеркнуть", - резюмировал Белоусов.

Рост выше мирового

Рост экономики РФ выше мировых темпов и, по сути, удвоение темпов роста до уровня около 4% - скорее ориентир, чем строго обозначенная цель, полагает главный экономист по России и СНГ ИК "Ренессанс Капитал" Олег Кузьмин.

"Кажется, цифры немного более оптимистичные. Если что-то из этого будет сделано, и рост из-за этого окажется выше, скажем, если он будет ближе к 3%, это уже будет хорошо", - говорит Кузьмин.

Основная часть средств - до двух третей, необходимых для исполнения поручений президента РФ, озвученных по итогам послания Федеральному собранию, по словам Белоусова, будет получена за счет ускорения экономического роста, еще часть - за счет сокращения бюджетных расходов. Белоусов добавил, что расходы на исполнение поручений в течение 6 лет составят порядка 1,5% ВВП. Тем не менее, сбалансированность бюджета и сохранение низкой инфляции останутся ключевыми приоритетами макроэкономической политики России, полагает Кузьмин: "Что касается ресурсов, все программы в полной мере направлены на повышение потенциального роста экономики, а не текущего роста в какой- то год и какой-то момент. Поэтому здесь, я думаю, что те ресурсы, которые есть, будут использованы, а если этих ресурсов бюджета не будет хватать, то приоритетом все равно останется здоровое состояние бюджета".

"То есть расширить дефицит, чтобы выполнить эти программы - такого не будет. Эти задачи важны, но у нас все равно основные приоритеты политики - это сохранение низкой инфляции и умеренного бюджетного дефицита, поэтому все это делается только в рамках такой парадигмы", - сказал Кузьмин.

Стратегии и программы

Сейчас в России разрабатываются сразу три стратегии, направленные на активизацию роста экономики - программы Центра стратегических разработок (ЦСР), Минэкономразвития и Столыпинского клуба. Президенту предстоит выбрать одну из них, либо объединить их части, или же предложить что-то новое. При этом вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявлял, что программы по социально-экономическому развитию России, над которыми работают Столыпинский клуб, ЦСР и Минэкономразвития, стратегически похожи и пересекаются примерно на 70%.

Стратегия Столыпинского клуба (главой президиума которого является бизнес-омбудсмен Борис Титов), по расчетам авторов проекта, позволит России ускорить темпы роста ВВП до 5% в год. Она подразумевает запуск программы по созданию новых рабочих мест, улучшению уровня жизни и обеспечению благоприятного инвестиционного климата. Документ также предусматривает проведение судебной реформы и снижение административного давления на бизнес. Для финансирования реформ предлагается увеличить эмиссию, нарастить госдолг и отказаться от политики плавающего курса рубля. Вместе с тем члены Столыпинского клуба выступают против повышения пенсионного возраста.

Центр стратегических разработок, который возглавляет экс-министр финансов Алексей Кудрин, свою стратегию не публиковал, однако эксперты ЦСР последние месяцы регулярно выступают с докладами по отдельным секторам экономики и возможным реформам. Эти доклады, скорее всего, служат основой общей программы Центра. Согласно заявлениям Кудрина, в приоритетах программы - реформы госуправления, пенсионной и правоохранительной систем, а также снижение роли государства в экономике и перераспределение бюджетных расходов в пользу развития человеческого капитала и инфраструктуры.

ЦСР также предлагает приватизировать государственные энергетические активы и не увеличивать налоговую нагрузку на бизнес в ближайшие шесть лет. При этом Кудрин не раз выступал за повышение пенсионного возраста. По его мнению, повышать пенсионный возраст нужно уже с 2019-2020 года до 63 лет у женщин и до 65 лет у мужчин. В случае одобрения предложений ЦСР, темпы роста российской экономики могут превысить 2,5% к концу 2018 года, заявлял Кудрин. В 2020 году они могут превысить 3%, в 2022 году - 3,5%.

Минэкономразвития начало работать над своей программой ускоренного роста практически сразу после того, как в прошлом году в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин поставил цель достичь темпа роста не ниже среднемирового к 2020 году (прогнозируется, что среднемировой рост ВВП к этому времени будет на уровне около 3% в год). Это самая "засекреченная" программа из трех. Известны лишь ее контуры и общие направления. В частности, она уделяет большое внимание цифровизации экономики, повышению производительности труда и развитию человеческого капитала. Отдельный блок программы посвящен стимулированию финансирования инфраструктурных проектов, в том числе на основе государственно-частного партнерства и инфраструктурной ипотеки.

Без реформ роста не будет

Российская экономика в последние годы столкнулась со сложными внешними условиями. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев ранее в интервью российским телеканалам в прямом эфире назвал уникальным вызовом для правительства страны одновременное с падением цен на нефть введение санкций против РФ. По его словам, правительству удалось предпринять комплекс мер, который позволил вывести экономику из рецессии. Премьер подчеркнул, что этот выход "оказался быстрее, чем многие представляли, не говоря уже о том, что проседание было существенно ниже, чем в 2008-2009 годах, когда ВВП и промпроизводство упало на 8%, а в этот период только на 3%". В то же время Медведев не стал отрицать, что можно было сделать и больше.

В прошлом году российская экономика перешла к росту и, по предварительной оценке Росстата, рост ВВП РФ в 2017 году составил 1,5%, однако это ниже прогноза Минэкономразвития - 2,1%. Тем не менее, министерство полагает, что в ближайшие годы экономика РФ покажет рост около 2%. В 2017 году инфляция в РФ составила рекордно низкие 2,5% в годовом выражении, что значительно ниже таргета в 4%. Инфляция в России даже впервые оказалась ниже показателя в США, заявил глава МЭР Максим Орешкин 15 марта. Инвестиции в основной капитал выросли в 2017 году на 4,4%.

Орешкин не раз говорил, что, хотя уже предпринятые меры по восстановлению экономики позволили достаточно мягко пережить резкое снижение цен на нефть и санкции в отношении России, этих мер недостаточно для достижения роста ВВП среднемировыми темпами к 2020 году. Только курс на реформы сможет обеспечить экономический рост в России в будущем, поэтому выбор приоритетов в этих реформах будет первоочередной задачей президента и кабмина.

Среди основных проблем, которые предстоит решить в новом политическом цикле - снижение доли государства в экономике, повышение эффективности госкорпораций, а также рост производительности труда, улучшение инвестклимата, изменение системы госуправления и повышение эффективности институтов.