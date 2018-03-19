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Azur Air возобновит полеты после 20 марта

Экономика и бизнес
19 марта, 14:03 UTC+3

Гендиректором авиакомпании назначен Юрий Стогний

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МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Авиакомпания Azur Air (входит в Anex Tourism Group) продолжит полеты после 20 марта.

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Росавиация сняла ограничение на срок действия сертификата эксплуатанта компании. Об этом говорится в сообщении Росавиации.

"Решение о снятии ограничений принято на основе комплексного анализа отчета авиакомпании об устранении недостатков, выявленных при проведении плановой проверки в январе 2018 года, заявки и документации Azur Air на снятие ограничений срока действия сертификата эксплуатанта, а также результатов инспекционной проверки авиакомпании в период с 14 по 15 марта 2018 года", - говорится в сообщении ведомства.

Компания подтвердила устранение выявленных ранее замечаний и несоответствий требованиям воздушного законодательства, отмечается в сообщении компании. Также Росавиация сообщила, что акционеры Azur Air освободили от должности гендиректора авиакомпании Юрия Крицкого, компанию возглавит Юрий Стогний. Также назначены новые заместитель генерального директора - начальника инспекции по безопасности полетов и технический директор.

Компания после проверок осуществила повторное техническое обслуживание всего парка воздушных судов типов Boeing-757/67, отмечает Росавиация.

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