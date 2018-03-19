ТОКИО, 19 марта. /ТАСС/. Японский торговый дом Itochu запускает сервис по доставке грузов между Японией и Европой через Китай, сообщает Nikkei Asia Review.

Согласно публикации, в начале этого года Itochu Logistics, дочерняя компания Itochu, провела на маршруте тестовые отправки. Официальный запуск сервиса намечен на конец марта этого года.

Партнеры Itochu в Китае - China Railway & Itop Logistics, в Европе - логистическая компания GEFCO.

Доставка из Японии в Китай будет осуществляться морским транспортом в порты Далянь и Шанхай. Далее Itochu Logistics доставят груз на внутренний железнодорожный терминал автомобилями. В Европу груз направится по железной дороге.

Itochu рассчитывает доставлять из Японии в Европу автокомпоненты, электронику и одежду, в обратном направлении - автомобили, детскую смесь, пищевые полуфабрикаты, консервы и другие продукты питания.

Японские компании инициируют грузовые перевозки между Японией и Европой через Китай, стремясь интегрироваться в китайскую стратегическую инициативу "Пояс и путь". В рамках инициативы в 2017 году по маршрутам между Китаем и Европой прошло около 3,6 тыс. контейнерных поездов. К 2020 году это число должно возрасти до 5 тыс.