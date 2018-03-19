ЦБ подготовил инициативы о сокрытии сведений банками об акционерах под санкциями

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Банк России подготовил проекты постановлений, в которых финансовым организациям предлагается не раскрывать информацию об акционерах, находящихся под санкциями. Об этом говорится в ответах регулятора на вопросы участников встречи с Банком России, прошедшей в начале февраля.

"Подготовленные Банком России проекты постановлений правительства Российской Федерации предусматривают, что при раскрытии финансовыми организациями информации в сети интернет (в том числе на сайтах Банка России и сайтах финансовых организаций) не подлежит раскрытию информация об акционерах (участниках, лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится финансовая организация), являющихся российскими юридическими или физическими лицами, включенными в санкционные списки", - отмечается в ответе регулятора.

Кроме того, ЦБ РФ в настоящее время проводит анализ банковской отчетности с точки зрения необходимости ее корректировки для ограничения доступа третьих лиц к информации, позволяющей сделать вывод о наличии взаимоотношений между кредитной организацией и лицами, проживающими в Крыму и Севастополе.

Санкции в отношении России

26 января 2018 года министерство финансов США расширило санкции против России из-за конфликта на Украине. В санкционный список включен 21 гражданин России и Украины и 21 компания.

В частности, под действие санкций подпали замминистра энергетики России Андрей Черезов и директор департамента Минэнерго Евгений Грабчак, "Силовые машины" и "Технопромэкспорт", а также 12 дочерних структур "Сургутнефтегаза" (сама компания числится в списке секторальных санкций с 2014 года).

США заморозили сотрудничество с Россией в связи с ситуацией на Украине и воссоединением Крыма в марте 2014 года. Тогда же были введены первые санкции в отношении ряда российских и украинских лиц и компаний. Основанием для санкций стали исполнительные указы президента США Барака Обамы и принятые в том же году законы "о поддержке суверенитета, целостности, демократии и экономической стабильности на Украине" и "о поддержке свободы Украины". Согласно этим документам, в отношении России была введена многоуровневая система санкций.

Персональные санкции предусматривают визовые ограничения и блокирование собственности и счетов физических и юридических лиц, занесенных в черный список, американским гражданам и компаниям запрещается поддерживать с ними деловые связи, торговые ограничения касаются экспорта, реэкспорта и передачи материалов и технологий и автоматически распространяются на компании, в которых одному или нескольким лицам/компаниям из санкционного списка принадлежит 50% и более.