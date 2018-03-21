Какие санкции грозят России по делу Скрипаля

Политический кризис в отношениях Москвы и Лондона, разразившийся после того, как британские власти обвинили Россию в причастности к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, сопровождается довольно агрессивной риторикой.

Судя по многочисленным публикациям британских СМИ, помимо высылки 23 российских дипломатов Великобритания готова ввести и экономические ограничения — например, расширить санкции или заморозить активы крупных российских бизнесменов.

Усиливается геополитическая напряженность, простимулированная делом Скрипаля, говорит директор Института стратегического анализа Игорь Николаев. Эксперты убеждены, что за этим последует не только усиление санкционного противостояния — появятся и новые санкции, и ответные антисанкции.

Санкции могут быть неформальными

Англичане уже заявили о готовности заморозить активы российских госкомпаний, если у них будут доказательства угрозы безопасности страны.

Действительно, в Британии расположены крупные офисы российских госкорпораций. К примеру, большое подразделение "Газпрома" работает в Манчестере.

"Но российские госкомпании — формально частные, они не принадлежат напрямую государству, у них есть владельцы — юридические и физические лица, они собственники", — пояснил ТАСС партнер юридической компании "ФБК Право" Александр Ермоленко. Государство контролирует госкомпании, владея некоторым пакетом акций.

"В случае усиления санкций заморозить активы предприятий, которые привычно называют госкомпаниями, будет невозможно, — объяснил Ермоленко. — Нормы европейского права не позволяют изъять собственность без суда и следствия". Ведь право собственности — это одна из базовых ценностей западного мира. "Так что громкое заявление британских властей не может быть реализовано", — резюмирует он.

Тем не менее, очередной виток противостояния может осложнить работу госкорпораций, считают эксперты. Причем для этого не обязательно вводить какие-то санкции, отметил в беседе с ТАСС главный инвестиционный стратег финансовой группы БКС Максим Шеин. "Бизнес просто будет настроен осторожно к российским контрагентам, им не будут открывать счета, проводить транзакции — не специально, а на всякий случай. Никто не хочет лишних репутационных рисков", — пояснил он. Дело не в том, что британские контрагенты не захотят делать совместные бизнес-проекты. "Они могут опасаться давления своих же регулирующих органов, — говорит Шеин. — В такой ситуации, по мнению иностранных партнеров, лучше упустить выгоду, чем рисковать репутацией".

Впрочем, руководитель направления "Международная экономика" Экономической экспертной группы Илья Прилепский полагает, что "санкции могут коснуться руководителей госкомпаний, но не самих компаний".

Активы под ударом

Одной из экономических мер воздействия на РФ, обещанной британскими властями, может стать заморозка счетов и активов крупных российских бизнесменов.

Эксперты оценивают такую меру как маловероятную. "Тут многое будет зависеть от того, будет ли, по мнению британских властей, подтверждаться обозначенная ими версия об участии России в отравлении Скрипаля", — утверждает Игорь Николаев. Если появятся новые доказательства, которые, по мнению британцев, свидетельствуют об участии России, то счета и активы могут быть арестованы. Если же доказательств не будет, то угрозы могут остаться лишь словами.

Правда, тут важен сам факт заявления британцами о возможности заморозки активов российских бизнесменов. "Нет гарантий, что при новом витке противостояния эта мера не может быть применена. Движение к этому началось, и это не стоит недооценивать, — говорит Николаев. — Раньше эта тема не обсуждалась, а теперь такая возможность обозначена, и крайние меры возможны".

"Это будет самый большой акт, как говорится, экономической войны, но, безусловно, когда речь идет о даже самых жестких персональных санкциях типа заморозки счетов, активов и так далее, то главное, чтобы не дошло до отключения от SWIFT (международной межбанковской системы электронных платежей — прим. ТАСС). То есть чтобы не было системных мер", — сказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

SWIFT — это не британское, а бельгийское изобретение. К этой системе подключено более 11 тыс. финансовых институтов в более чем 200 странах мира. И решением британских властей отключить российские компании от этой системы нельзя.

Напомним, что угрозы отключения России от SWIFT звучат с 2014 года, когда были введены первые антироссийские санкции в связи с ситуацией на Украине. Тогда Европарламент принял резолюцию, в которой, в частности, призвал исключить Россию из системы международных расчетов. Однако в SWIFT подобные рекомендации сочли нарушающими права и наносящими ущерб компании.

Кроме того, как сообщила в 2017 году глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, в России созданы условия для функционирования платежных систем и банков в случае отключения страны от SWIFT. Речь идет о системе передачи финансовых сообщений Банка России, созданной в качестве альтернативного канала межбанковского взаимодействия для обеспечения бесперебойного предоставления услуг по передаче электронных сообщений по финансовым операциям.

Атака на "Северный поток — 2"

Отравление Скрипаля активизировало дебаты вокруг необходимости строительства газопровода "Северный поток — 2".

Так, МИД Польши потребовал от Германии, заинтересованной в строительстве, пересмотреть свою позицию. По словам польского замминистра иностранных дел Конрада Шиманьского, Берлину стоит задуматься, "является ли Россия партнером, заслуживающим доверия".

Парламентарии Литвы, Латвии и Польши в очередной раз заявили, что газопровод угрожает энергонезависимости ЕС. Также подключились сенаторы США, которые призвали администрацию президента Дональда Трампа "использовать все имеющиеся в ее распоряжении средства", чтобы заблокировать строительство газопровода.

Впрочем, по словам Ильи Прилепского, "риторика вокруг "Северного потока — 2" с делом никак не связана". В строительстве этого газопровода заинтересованы мощные экономики Европы — немецкая, французская и других стран. Так что вряд ли возможные негативные экономические последствия коснутся этого проекта из-за дела Скрипаля.

Прибыль важнее эмоций

Примечательно, что, несмотря на ухудшение отношений между Россией и Западом, российские облигации при размещении 16 марта 2018 года покупали в основном английские инвестфонды. Если есть экономический интерес, а он есть, то инвесторы отбрасывают все эмоции, говорит Игорь Николаев.

Высокий спрос со стороны британцев эксперты объясняют рядом факторов. Так, главный экономист по России и СНГ ИК "Ренессанс Капитал" Олег Кузьмин предположил, что высокая активность британцев может быть связана с присвоением России инвестиционного рейтинга от S&P. "Фонды, которые находятся в Англии, которые до этого не инвестировали в эти бумаги, а теперь могут инвестировать после повышения рейтинга", — говорит он.

Повышенный интерес британских инвесторов, по мнению аналитиков, может быть связан и с потенциальными санкциями в отношении российских бумаг, что сделает невозможной их покупку в будущем. "Обычно, даже если вводится запрет на покупку инструментов, никто не вынуждает их продавать разово, понимая, что это будет больнее своим же портфельным управляющим, сами себе в ногу не стреляют обычно. Получается, что если в последствии будет сложно подобную вещь купить, то лучше это сделать сейчас. И, как ни странно, геополитика могла сыграть в обратную сторону", — предположил директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин.

По его словам, с точки зрения кредитных метрик Россия сейчас является первоклассным заемщиком с учетом объема долга по отношению к ВВП, объема золотовалютных резервов и иностранных активов. "Нет никаких причин, чтобы Россия допустила дефолт по своему валютному долгу", — подчеркнул Брагин.

Мария Селиванова