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Глава РФПИ уверен, что инвесторы продолжат активно инвестировать в РФ после выборов

Экономика и бизнес
19 марта, 15:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, марта. /ТАСС

Итоги голосования "свидетельствуют о продолжении экономической политики, направленной на реализацию инвестиционного потенциала", считает Кирилл Дмитриев

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МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев уверен, что после президентских выборов в России инвесторы продолжать активно инвестировать в российские проекты. Такое мнение он высказал журналистам.

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"Завершение выборов позволит институциональным инвесторам активно продолжить реализацию проектов в России. В среднесрочной перспективе это может обеспечить дополнительный приток $25-30 млрд в экономику РФ", - сказал он.

По словам Дмитриева, итоги голосования "свидетельствуют о продолжении экономической политики, направленной на реализацию инвестиционного потенциала". "Полученный мандат позволит реализовывать идеи, заложенные в послании президента Федеральному собранию, согласно которым ключевым фактором станет развитие инфраструктуры, технологий и человеческого капитала", - отметил глава РФПИ.

Согласно последним данным, после обработки 99,84% протоколов лидирует действующий глава государства Владимир Путин с 76,66% голосов.

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