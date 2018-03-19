Глава РФПИ уверен, что инвесторы продолжат активно инвестировать в РФ после выборов

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев уверен, что после президентских выборов в России инвесторы продолжать активно инвестировать в российские проекты. Такое мнение он высказал журналистам.

"Завершение выборов позволит институциональным инвесторам активно продолжить реализацию проектов в России. В среднесрочной перспективе это может обеспечить дополнительный приток $25-30 млрд в экономику РФ", - сказал он.

По словам Дмитриева, итоги голосования "свидетельствуют о продолжении экономической политики, направленной на реализацию инвестиционного потенциала". "Полученный мандат позволит реализовывать идеи, заложенные в послании президента Федеральному собранию, согласно которым ключевым фактором станет развитие инфраструктуры, технологий и человеческого капитала", - отметил глава РФПИ.

Согласно последним данным, после обработки 99,84% протоколов лидирует действующий глава государства Владимир Путин с 76,66% голосов.