Медведев подписал документ о субсидировании кредитов на покупку деревянных типовых домов

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал документ, который запускает программу субсидирования ставок по кредитам на покупку деревянных типовых домов.

Глава правительства напомнил, что в стране действует "неплохая программа льготного автокредитования", и было принято решение "транслировать этот опыт на деревянное домостроение". "Я подписал постановление правительства о субсидировании в текущем году ставок по кредитам на покупку деревянных домов заводского изготовления, то есть, типовых домов", - сказал он на совещании с вице-премьерами.

Премьер-министр отметил, что в 2018 году фактически ставка на такую кредитную покупку уменьшится на 5%.

Вице-премьер Александр Хлопонин в свою очередь заявил, что это постановление одновременно стимулирует деревянное домостроение и решает социальные вопросы. Программа предусматривает, что субсидироваться будет процентная ставка для физлиц на 5%. "Если сегодня в банках при получении кредита эта ставка составляет 15%, то реальная возможность людей - взять кредит под ставку 10%", - сказал Хлопонин.

Вице-премьер уточнил, что на реализацию программы в бюджете заложено 197 млн рублей, что позволит приобрести порядка 2,5 тыс. домов. При этом на программу действуют ограничения, в частности, максимальная сумма кредита не должна превышать 3,5 млн рублей. Также кредит может быть предоставлен на покупку домов у предприятий с минимальным оборотом в 200 млн рублей.

По словам Хлопонина, программа будет работать в 2018 году, и в случае успеха может быть продлена на 2019-2021 года. Согласие на участие дали четыре банка, заметил он. Залоги с участвующих в программе физических лиц не будут привлекаться.

Медведев указал, что правительство рассчитывает на снижение кредитных ставок, льготная ставка должна опускаться ниже 10%.