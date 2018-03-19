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Россия поможет Индии в развитии цифровых технологий на транспорте

Экономика и бизнес
19 марта, 15:57 UTC+3 НЬЮ-ДЕЛИ НЬЮ-ДЕЛИ 19, марта. /ТАСС

Министр транспорта РФ Максим Соколов рассказал об интересе иностранных государств к российским разработкам в этой сфере

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НЬЮ-ДЕЛИ, 19 марта. /ТАСС/. Россия готова помочь Индии в развитии цифровых технологий на транспорте, сообщил российским журналистам в Нью-Дели министр транспорта России Максим Соколов.

"Российская транспортная телематика - одна из самых продвинутых в мире. Разработки российских компаний вызывают огромный интерес со стороны иностранных государств, сотрудничество в этом направлении станет важным вкладом для роста несырьевого экспорта. Наши индийские коллеги высоко оценили технологии безостановочной системы взимания платы, примененные при построении госсистемы "Платон". Она поможет решить серьезную транспортную проблему: сегодня в Индии более 12 тысяч платных автотрасс с въездом через шлагбаумы, что стало причиной огромных заторов", - сказал Соколов по итогам встречи с госминистром транспорта Индии Мансуком Мандавией.

Соколов добавил, что большие перспективы в использовании российских технологий имеет создание и цифровизация международного транспортного коридора "Север-Юг".

"Для того чтобы товары свободно проходили из Индии через Иран в направлении России и Европы, можно использовать сервис электронного пломбирования в сочетании с электронным документооборотом. Это позволит создать безбарьерный "зеленый коридор", - отметил министр.

Россия участвует в "Цифровой Индии"

В свою очередь торговый представитель РФ в Индии Ярослав Тарасюк добавил, что в Индии хорошо знают о том, что в России разработано много передовых технологий, которые могли бы найти применение в различных областях индийской экономики в рамках программы "Цифровая Индия". Индийская транспортная отрасль является перспективным развивающимся рынком для экспорта технологий, поскольку Индия активно строит платные трассы. И российские решения, основанные на спутниковой навигации, позволят учитывать особенности административного деления страны, а также повысить удобство автовладельцев.

"Мы поддерживаем развитие российско-индийского партнерства в этом направлении, это важно для увеличения российского экспорта. Наши перспективные технологии в области транспортной телематики могут помочь в создании международного транспортного коридора "Север-Юг". Основные его участники - Россия, Иран и Индия - очень заинтересованы в том, чтобы этот коридор заработал как можно скорее", - подчеркнул Тарасюк.

Как сообщил генеральный директор компании "РТ-Инвест Транспортные Системы" Антон Замков, компания подписала в понедельник соглашение о сотрудничестве с индийской Delhi Integrated Multi Modal Transit System Limited, которая считается одним из лидеров в области внедрения транспортных ИТ-решений в Индии.

"Мы также рассматриваем предложения о взаимодействии со стороны целого ряда индийских компаний. Мы приступили к детальной проработке вариантов использования российских технологий в области транспорта в Индии. В течение этого года мы планируем создать несколько пилотных проектов", - добавил Замков.

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