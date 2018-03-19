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Урановый холдинг Росатома Uranium One получил восемь лицензий на разведку урана в Намибии

Экономика и бизнес
19 марта, 16:10 UTC+3 МОСКВА 19, марта. /ТАСС

Лицензии позволяют проводить круглогодичные полномасштабные поисковые и разведочные работы

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МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Уранодобывающий холдинг Росатома - Uranium One - получил восемь лицензий на разведку урана в Намибии. Об этом сообщили ТАСС в пресс- службе Uranium One.

"Лицензии получены в полном объеме, - сказали в компании. - Проектная компания Headspring Investments (входит в Росатом) становится одним из крупнейших в Намибии владельцев лицензий на геологоразведку урановых месторождений, пригодных для отработки методом СПВ (скважинное подземное выщелачивание - прим. ТАСС), контролируя площадь размером 8 тыс. кв. км".

Ранее сообщалось, Намибия в декабре 2016 года сняла мораторий, не позволявший получать новые лицензии на разведку и добычу урана в стране. После отмены моратория Uranium One подала восемь заявок на получение лицензий на геологоразведку урана в этой стране. Как пояснили ТАСС в пресс-службе Uranium One четыре лицензии компания получила в конце прошлого года, еще четыре - в январе 2018 года.

Полученные лицензии позволяют проводить круглогодичные полномасштабные поисковые и разведочные работы.

Uranium One - международный горнорудный дивизион Росатома, управляющий зарубежными урановыми активами госкорпорации, и одна из крупнейших в мире уранодобывающих компаний с диверсифицированным портфелем международных активов. Холдинг ведет добычу урана в Казахстане, США, готовится к добыче урана в Танзании и теперь будет вести геологоразведку урана в Намибии.

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