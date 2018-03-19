Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.03:
$ 57.55
€ 70.6
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Представители бизнес-сообщества Италии посетят Адыгею

Экономика и бизнес
19 марта, 16:38 UTC+3 МАЙКОП МАЙКОП 19, марта. /ТАСС

Почетный консул Италии в ЮФО и СКФО отметил заинтересованность бизнесменов в реализации совместных проектов

Поделиться
Материал из 1 страницы

МАЙКОП, 19 марта. /ТАСС/. Порядка 50 итальянских бизнесменов приедут в Адыгею в апреле для детального обсуждения взаимовыгодных проектов с предпринимателями республики, сообщил в понедельник на встрече в главой Адыгеи Муратом Кумпиловым в доме правительства республики почетный консул Итальянской Республики в ЮФО и СКФО Пьер Паоло Лодиджиани.

"Победа Владимира Путина на выборах президента России говорит о стабильном развитии вашей страны, что очень важно для инвесторов. Наши бизнесмены заинтересованы в реализации совместных проектов. Около 50 предпринимателей Италии намерены приехать в Адыгею в апреле, чтобы детально познакомиться с инвестиционным потенциалом региона и укрепить деловые контакты с российскими партнерами по бизнесу", - сказал он.

Возглавить делегацию намерен чрезвычайный и полномочный посол Итальянской Республики в РФ Чезаре Мария Рагальини. Несколько бизнесменов уже прибыли в Адыгею, осмотрели сельхозугодья в одном из хозяйств региона и обсуждают аспекты реализации бизнеса по выращиванию салата и овощей, пояснил Пьер Паоло Лодиджиани.

Партнерские отношения с итальянскими бизнесменами могут затронуть весь спектр АПК - от выращивания сельхозкультур до производства готовой продукции. Как ранее сообщал ТАСС, в Теучежском районе Адыгеи с участием итальянских инвесторов уже реализуют несколько проектов в сфере агропромышленного комплекса, в рамках которых заложили яблоневый сад площадью свыше 100 га, а также экспериментальный грушевый сад, высадили 50 га чеснока. В текущем году планируется собрать его первый урожай - 400 тонн.

"Приобретена ферма, после модернизации там будут размещены склады, холодильное оборудование. Планируется построить тепличный комплекс по выращиванию голубики, ремонтантной малины, рукколы и салата "Айсберг". Для выращивания голубики, которую инвесторы намерены высадить весной, подготовлены 38 га. Два участка по 30 га отведены под новые яблоневые сады", - уточнили в пресс-службе главы Адыгеи.

Первые саженцы яблонь, привезенные из Италии, высадили в Адыгее в 2012 году после того, как делегация предпринимателей региона посетила с визитом автономную провинцию Больцано - Южный Тироль. Специалисты из Италии курировали первые шаги коллег из Адыгеи в выращивании садов по интенсивной технологии. Заложенные яблоневые сады постепенно вступают в стадию плодоношения, что позволяет ежегодно наращивать урожай яблок сортов флорина, айдаред, делишес, голдстар, гренни смит, голден.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Адыгея Выборы президента РФ - 2018
Персоны
Путин, Владимир Владимирович Кумпилов, Мурат Каральбиевич
Страны
Италия Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2018 году граждан из запаса
2
Лавров: главе минобороны Великобритании своими заявлениями хочется войти в историю
3
"Сокрушительная победа": реакция зарубежных журналистов на выборы президента РФ
4
Аграмунт: победа Путина должна ознаменовать новый период сотрудничества на Земле
5
В Элисте умер акробат цирка Мстислава Запашного, упавший с высоты
6
СМИ: коалиция во главе с США эвакуировала несколько главарей ИГ на северо-востоке Сирии
7
Суд арестовал московскую квартиру и 1 млн рублей экс-супруги Джигарханяна
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов